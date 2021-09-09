العناني: المقصد السياحي المصري آمن ومتميز طوال العام

على هامش زيارته الحالية للعاصمة الروسية موسكو، استهل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لقاءته الرسمية، اليوم الخميس، بلقاء السيدة أنا بوبوفا رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على صحة المستهلك ورفاهية الإنسان (الروسبوتريبنادزور)، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بعودة حركة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية وبحث سبل دفع المزيد منها، وذلك بحضور السفير إيهاب نصر سفير مصر في روسيا والوفد المصري المرافق لهما.

«العناني» يستعرض الإجراءات الاحترازية في مقاصد مصر السياحية

واستهل الوزير اللقاء باستعراض تطورات الوضع السياحي والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تتخذها مصر في مقاصدها السياحية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مؤكداً الغلق الفوري لأي منشأة سياحية وفندقية تتقاعس في دقة تطبيق هذه الإجراءات، وهو ما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة السائحين والعاملين بقطاع السياحة في مصر.

وذكر وزير السياحة، أن معدلات الإصابة في المحافظات السياحية المصرية تكاد تكون منعدمة نظرا لطبيعتها المشمسة والمكشوفة، وفي ظل دقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، مشيرا إلى الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالقطاع السياحي بالمحافظات السياحية.

وتحدث الدكتور خالد العناني أيضاً عن الاجراءات المطلوبة لدخول السائحين إلى مصر، حيث تقبل مصر السائحين المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أو من لديهم تحليل «PCR» سلبي، مع إمكانية إجراء تحيلي «PCR» بالمطارات بالمحافظات السياحية، كما تطرق إلى ما تقوم به الدولة المصرية حال إصابة أحد السائحين.

وأكد «العناني» أن المقصد السياحي المصري آمن ومتميز طوال العام، ويقدم للسائح تجربة سياحية متفردة بأمان كامل، يستمتع خلالها بشواطئ مصر الخلابة وجوها الرائع والمشمس.

«الفيدرالية الروسية»: لم نرصد أي ملاحظات سلبية خلال زيارات السياح الروس لمصر

ومن جانبها، رحبت السيدة أنا بوبوف بالدكتور خالد العناني والسفير المصري والوفد المرافق لهما، مشيرة إلى أن اليوم يشهد مرور شهر على استئناف حركة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية.

وذكرت أن معدل الإصابات أو ظهور لأعراض الفيروس بين السائحين الروس الذين جاءوا إلى مصر خلال هذا الشهر وعادوا الى روسيا بعد انتهاء رحلاتهم السياحية تكاد تكون منعدمة، مشيدة بالإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها، ما يعزز من ثقة بلادها في المقصد السياحي المصري.

وأضافت أن اللجنة الروسية التي جاءت إلى مصر في يوليو الماضي للتعرف على الاجراءات الاحترازية المتبعة في المنتجعات السياحية المصرية عادت بانطباعات جيدة للغاية عما شاهدته من إجراءات مطبقة علي أرض الواقع في الفنادق والمنشآت والمنتجعات السياحية والمطارات وغيرها في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، وأنه لم يكن لديها أي تحفظات على الإجراءات المصرية.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع هو الثاني للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية (اروسبوتريبنادزور)، حيث عُقد أول لقاء بينهما في يوليو الماضي، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، بحضور السفير المصري بموسكو ومساعد وزيرة الصحة المصرية، لمناقشة ضوابط استئناف السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية بعد توقفها نهاية 2015.