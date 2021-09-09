رابط تطعيم كورونا في مصر.. متاح يوميا

تزايد البحث من المواطنين عبر محركات البحث العالمي جوجل عن رابط تطعيم كورونا في مصر، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان دخول مصر فعليا الموجة الرابعة تزامنا مع وجود إصابات بالمتحور الجديد «دلتا بلس»، الذى يعد الأكثر تأثيرا بين متحورات كورونا على صحة المواطنين.

خطوات الدخول رابط تطعيم كورونا في مصر

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن جميع اللقاحات آمنة ولا تدعو للقلق أو الخوف، وجميع الأعراض المصاحبة للقاحات تزول خلال 48 ساعة، مناشدة المواطنين بضرورة التسجيل على رابط تطعيم كورونا في مصر.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان المخصص لتسجيل الطلب للحصول على اللقاح.

- الضغط على زر التسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان.

- في حالة لو كنت من أصحاب الأمراض المزمنة الضغط على نعم.

كتابة الاسم رباعي للحصول على طلب اللقاح

- الخطوة التالية الدخول على خانة التسجيل البيانات الشخصية المطلوبة (الاسم رباعي، الرقم الهوية الشخصية، رقم الجواز لغير المصريين، صورة من الشهادات والتقارير لأصحاب الأمراض المزمنة).

- تحديد المحافظة ومكان الذي ترغب في الحصول على اللقاح.

- وصول رسالة عبر الهاتف قم بكتابتها في خانة "الرقم التأكيدي".

- تصلك رسالة عبر رقم الهاتف موضح بها الرقم طلب تسجيل اللقاح.

- يرجى الاحتفاظ برقم طلب اللقاح لمعرفة موعد الحصول على اللقاح.

التعليم العالي: توفير اللقاحات للطلاب في الجامعات قبل بدء العام الدراسي

وعلى جانب آخر، تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العالي، استعداداتها لتطعيم طلاب الجامعات مع بداية العام الدراسي للحد من انتشار فيروس كورونا، وناشدت الطلاب للدخول على رابط تطعيم كورونا في مصر للحصول على اللقاح، وتسعى الوزارة ليكون العام الدراسي الجديد بكامل العدد وحضوريًا بالانتظام داخل الجامعات وعودة العملية التعليمية إلى طبيعتها مرة أخرى.