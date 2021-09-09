ضمن «حياة كريمة».. انتهاء إنشاء مدرسة «توماس الوسطى» بإسنا

في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بأهمية متابعة جميع الأعمال الجارية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، قبل قليل، عدداً من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن أعمال مبادرة «حياة كريمة»، رافقه فيها محمد عشري، رئيس قرية «النمسا»، وعبد النعيم مدني، رئيس قرية «توماس» بمركز إسنا.

رئيس مركز إسنا يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمة المواطنين في «النمسا»

وتفقد رئيس مركز إسنا، خلال جولته الميدانية، أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين في قرية «النمسا»، وكذلك إنشاء مركز شباب النمسا، حيث يتم العمل بها على قدم وساق، تحت إشراف جهاز التعمير، كما تفقد «نصير» أعمال الحفر وتركيب شبكة إنحدار الصرف الصحي في قرية النمسا ، حيث تم حتى الآن، تنفيذ 4 كيلومترات منها، بنسبة 18% من إجمالي أطوال الشبكات بالكامل، كما يتم إجراء عمليات حفر وتركيب مواسير وآبار جوفية، بهدف خفض منسوب المياه الجوفية خلال فترة العمل وتنفيذ هذه المشروعات الخاصة بالصرف الصحي.

«نصير» يُشيد بإنهاء المشروعات في توقيتات محددة

وخلال جولته في قرية النمسا، التابعة لمركز إسنا، تابع رئيس المركز آخر التطورات وأعمال إنشاء جناح جديد في مدرسة النمسا الإعدادية، فضلاً عن صيانة المبنى القديم، وعملية إنشاء جناح جديد في مدرسة «توماس الوسطى»، مع صيانة الجناح القديم، حيث تستهدف زيادة أعداد الفصول في المدرسة، عقب الانتهاء منها بالكامل، حيث يتم العمل بها في بداية العام الدراسي القادم، مُشيدًا، بجهود هيئة الأبنية التعليمية في سرعة التنفيذ للمشروعات، وإنهاء الأعمال في التوقيتات المحددة لها وقبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد رئيس مركز إسنا على تقديم كافة أنواع الدعم بهدف إنهاء وإتمام جميع المشروعات، التي تخص البنية التحتية بشكل خاص، خاصةً في ظل تكاتف جميع الجهات والتنسيق معاً لتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه مشروعات المبادرة.