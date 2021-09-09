اتجاه لتأجيل العملية الثانية لـ نضال الشافعي

تشهد الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي حالة من عدم الاستقرار، إثر الأزمة الصحية، التي تعرض لها قبل أسابيع وإصابته بثقب في القولون.

وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة أن الفريق الطبي المُعالج لـ نضال الشافعي، قد يضطر إلى تأجيل العملية الثانية له، التي كان من المُفترض إجراؤها خلال الأيام القليلة المُقبلة، وذلك لعدم استقرار حالته الصحية حتى الآن، فضلًا عن خسارة وزنه بشكلٍ كبير.

حسم قرار إجراء العملية خلال ساعات

وأضاف المصدر أنه من المُفترض حسم القرار النهائي لموعد العملية، خلال الساعات القليلة المُقبلة، مطالبًا الجمهور بالدعاء له، لحين تجاوز تلك المحنة المرضية والتماثل للشفاء.

وكانت مصادر مقربة من نضال الشافعي كشفت عن أسباب خسارته الوزن بشكلٍ ملحوظ، منذ خروجه من المستشفى واستكمال العلاج في المنزل، مؤكدًة أن حدوث ذلك إثر الإكثار من المضادات الحيوية، التي تسببت في حدوث حالة ضعف عام.

يذكر أنّ الفنان نضال الشافعي أصيب بثقب في القولون، على خلفية أزمة مع المنتج مدحت سعد، منتج فيلمه الجديد «ميني بار»، حيث قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه ضاق ذرعا من وعود منتج فيلمه الجديد «ميني بار»، التي لم ينفذها على مدار 3 أعوام كاملة، مضيفا أن آخر الوعود كان الانتهاء من تصوير الفيلم قبل أيام، إلا أن المنتج لم يحقق هذا الوعد أيضًا.

أبطال فيلم «ميني بار»

فيلم «ميني بار»، من بطولة صلاح عبدالله، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، وعلاء مرسي، وأمينة، وراندا البحيري، ومدحت تيخا، وطاهر أبو ليلة، ومحمد أوتاكا، وحسن عبدالفتاح، وشيما الحاج، وآخرين، وهو من إخراج محمد الخضري، وإشراف على الإخراج عادل الأعصر، وإنتاج مدحت سعد.