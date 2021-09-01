نضال الشافعي بعد خروجه من المستشفى: «راضي بقضاء الله رغم شدة المرض»

نشر الفنان نضال الشافعي، قبل قليل، دعاء بالشفاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: «اللهم أنت ربي أسألك أن تشفيني وتخفف عني مرضي، وتمِنّ عليّ بنعمة الشفاء، وتجعله سببا في دخول جنتك، اللهمّ إني راضِ بقضائك، وبرغم شدة المرض، إلا أنني سعدت بحبكم، وتواصلكم، وأنا أحبكم وآمل أن تدعوا لي بالشفاء حتى أجتاز هذه المِحنة بفضل الله ثم ببركة دعواتكم، حفظكم الله».

تفاصيل الحالة الصحية لنضال الشافعي

وساءت الحالة الصحية لنضال الشافعي في الأيام الماضية بشكل مفاجئ بعد إصابته بانفجار مفاجئ في القولون بعد انفعاله مع منتج فيلمه الجديد «ميني بار»، وتحسنت حالة نضال الشافعي بعد دخوله المستشفى ولكنها ساءت بشكل مفاجئ.

السعدني وزاهر أبرز من زاروه بالمستشفى

وزاره خلال وعكته الصحية عدد من الفنانين منهم منة فضالي بطلة فيلمه الجديد «ميني بار»، وأحمد السعدني وأحمد زاهر والمخرج المسرحي خالد جلال، والفنانة ألفت عمر، ومدحت تيخا.

وقال مدحت سعد في تصريحات تليفزيونية، ردا على الاتهامات التي وجهت له أنه السبب في المرض الذي تعرض له بعد خلاف بينهما، وقال إنه مظلوم فيما يردد، وقال إن كان هناك اتفاقات مادية بينه وبين نضال، وإنه كان من المفترض أن يقوم بدفع القسط الثاني له بعد الإصابة بيوم، وأنه خرج من لوكيشن تصوير فيلم «ميني بار»، وهو بصحة جيدة دون إعياء، وذهب إلى لوكيشن مسلسل جديد يقوم بتصويره وشعر بالتعب هناك ونقل بعدها إلى المستشفى فورا.

ونضال الشافعي ليس الحالة الوحيدة التي أصيبت من أبطال فيلم «ميني بار»، فأول المصابين كان الفنان الكبير صلاح عبد الله، والذي دخل إلى المستشفى قبل التصوير بأيام وقام بتركيب دعامات في القلب وخضع لعملية قسطرة في القلب، وأيضا منة فضالي التي دخلت إلى العمليات بعد دخول نضال الشافعي إلى المستشفى بأيام وحالتها الصحية جيدة.