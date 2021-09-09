أسامة الأزهري ينعي محمود العربي: صاحب أعمال خيرية كثيرة

نعى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، رحيل رجل الأعمال محمود العربي، صاحب مجموعة شركات العربي.

وكتب «الأزهري» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «بمزيد من الحزن والأسى أنعي الحاج محمود العربي رجل الصناعة ومؤسس مجموعة العربي، صاحب الكثير من الأعمال الخيرية الكبرى في كل أنحاء الجمهورية».

مجموعة «العربي» تنعي رحيل صاحبها

يذكر أن مجموعة شركات «العربي» أعلنت وفاة رجل الأعمال محمود العربي اليوم الخميس، على أن تكون الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة، من مسجد العربي بقرية أبو رقبة مركز أشمون بالمنوفية.

وقالت المجموعة في بيان لها إن الفقيد «كان نموذجًا مشرفا للعطاء وحب الناس، وكان رحمه الله محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان لنا نعم الأب والقائد الراشد الذي ستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان».

من جانبه، نعى المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، 5.5 مليون تاجر ومؤدي خدمات بمزيد من الحزن والأسى، والد التجارة والصناعة المصرية الحاج محمود العربي.

وتلا إبراهيم العربي في تسجيل صوتي، آيات «إنّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ، فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، مضيفًا: «إنا لله وإنا إليه راحلون، توفى إلى رحمة الله، والدي محمود العربي، وإن شاء الله الجنازة في مسجد العربي في أبورقبة (بمحافظة المنوفية) بعد صلاة الجمعة مباشرة».

من هو محمود العربي؟

ومحمود العربي، واحد من أشهر رجال الأعمال المصريين، وولد عام 1932، وتوفى عن عمر ناهز 89 عاما، وأسس رجل الأعمال المصري، وعضو البرلمان السابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي، مجموعة شركات العربي عام 1964، لتصبح واحدة من أكبر دور الصناعة المصرية والمالكة لتوكيلات عدة.