مسلم ناعيا «العربي»: جمع بين الكفاءة وحب الناس وانطلق للعالمية بالصدق والشطارة

نعى الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، رجل الأعمال، محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، مؤكدًا أنه جمع بين الكفاءة الاقتصادية، والبعد الاجتماعي، وحب الناس.

وقال «مسلم»، في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ربنا يرحمه ويغفر له.. جمع بين الكفاءة الاقتصادية والبعد الاجتماعي وحب الناس.. شاهبندر التجار الرجل البسيط الشعبي الذي انطلق للعالمية بالصدق والأمانة والشطارة ولم يختلف عليه أحد.. ربنا يصبر أهل ومحبي الحاج محمود العربي».

وفاة رجل الأعمال محمود العربي

يذكر أن مجموعة شركات «العربي» أعلنت وفاة رجل الأعمال محمود العربي اليوم الخميس، مضيفة أنه «كان نموذجًا مشرفا للعطاء وحب الناس، وكان رحمه الله محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان لنا نعم الأب والقائد الراشد، الذي ستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان».