«السلاب» ينعى محمود العربي: رحل أحد أهم رجال الصناعة في مصر

نعى البرلماني محمد مصطفى السلاب، رجل الصناعة الحاج محمود العربي، الذي توفى عصر اليوم، بعد رحلة نجاح صنعها «العربي»، ساهمت في دعم الاقتصاد المصري، وتوفير وظائف لعدد كثير من المصريين.

قصة كفاح طويلة للعربي

وكتب السلاب في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «رحل رجل من أهم رجال الصناعة في مصر الحاج محمود العربي، رحل تاركا خلفه قصة كفاح طويلة وعريضة، الرجل الذي نشأ في ظروف قاسية، فقيرا، لم يستكمل تعليمه، عاملا بمرتب 120 قرشا، لكن الطموح لا حدود له والحياة تجود دوما بفضلها على المجتهدين، والله سبحانه وتعالى يجود دوما على المتقين».

رحلة كفاح بدأت قبل 57 عام

وتابع: «العامل البسيط بدأ يكبر، وقبل 57 عاما من اليوم، اقترض مبلغا من المال، وبدأ مشواره العظيم، بدأ بالتجارة، تاجر لديه عامل واحد فقط في محله الصغير بحي الجمالية الشعبي بالقاهرة، ويوما بعد يوم، بالصبر، والكفاح، بالاجتهاد وتقوى الله، أصبح محمود العربي، رائدا للصناعات الكهربائية في مصر، وأصبح لديه 35 ألف عامل وموظف بشركاته الضخمة».

العربي مثال يُحتذى به

وواصل: «محمود العربي ليس رجل أعمال عادي بل إنه مثال ورمز يحتذى به لكل رجال الأعمال في مصر، وهل ننسى في بداية أزمة كورونا حين قال تصريحه الشهير لن نقوم بتسريح عامل واحد، لن نؤخر الرواتب بل سنبكرها عن موعدها، محمود العربي رجل خير وعطاء كبير أيضا، تكفل بآلاف الأسر الفقيرة والقاصي والداني يعرف أعماله الخيرة، ووقوفه مع الوطن في العديد من المواقف الخالدة، وداعا الحاج محمود العربي، سيرتك ستظل خالدة، واسمك لن يغيب، رحمك الله وجعل مستقرك الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون».