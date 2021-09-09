بآيات من سورة الطور.. نجل «العربي» يعلن وفاة والده في تسجيل صوتي

أعلن رجل الأعمال إبراهيم العربي، وفاة والده محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، وذلك من خلال تسجيل صوتي، تلا فيه آيات من سورة الطور.

وتلا إبراهيم العربي في التسجيل الصوتي، آيات «إنّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ، فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ».

تشييع جنازة محمود العربي من المنوفية غدا

وأضاف: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله، والدي محمود العربي، وإن شاء الله الجنازة في مسجد العربي في أبورقبة (بمحافظة المنوفية) بعد صلاة الجمعة مباشرة».

يذكر أن مجموعة شركات «العربي» أعلنت وفاة رجل الأعمال محمود العربي اليوم الخميس، مضيفة أنه «كان نموذجًا مشرفا للعطاء وحب الناس، وكان رحمه الله محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان لنا نعم الأب والقائد الراشد الذي ستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان».