«الأكاديمية العربية»: 3 من طلابنا حصدوا ميداليات بأولمبياد طوكيو

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الأكاديمية حريصة على عقد شراكات مع كبرى الجامعات العالمية في كل التخصصات، كما أن المصروفات الدراسية لا تتأثر بالشهادة الدولية، وتتناسب مع التفوق، موضحًا أن 3 طلاب وخريجين من الأكاديمية حصلوا على 3 ميداليات من أصل 6 أحرزتها مصر في أولمبياد طوكيو، وهم أحمد الجندي، الحاصل على فضية الخماسي الحديث، وكيشو، صاحب برونزية المصارعة، وسيف عيسى، في التايكوندو، كما قدمت الأكاديمية نور الشربيني، لاعبة الإسكواش لمصر، التي حصدت عددا كبيرا من البطولات المحلية والقارية.

وأشاد عبد الغفار، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يُعرض عبر شاشة DMC، بالجامعات المصرية والشباب المصري المشارك في المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات، المقامة في الأكاديمية، لافتًا إلى أن الأكاديمية تكتشف المواهب من المرحلتين الإعدادية والثانوية، وتستضيف طلاب مصر من الإسكندرية إلى أسوان ومن بورسعيد إلى مطروح للمشاركة في المسابقة.

مركز لتوجيه ورعاية الفكر الطلابي

وأوضح أن الجامعة يجب أن تكون الحاضنة لهؤلاء الشباب وأفكارهم لتخريج أشخاص ذوي وعي متكامل، موضحًا: «في الأكاديمية لدينا مركز لتوجيه ورعاية الفكر الطلابي، حيث يبدأ في رعاية الطلاب من المدارس المصرية والعربية والأفريقية، ونوجه الطلاب إلى الأساس الذي يجب أن يختار الجامعة التي يدرس فيها بناء عليه».

وتابع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: «نعلم الطلاب كيفية التفكير والتعبير عن أنفسهم وصياغة أفكارهم وإطلاق شركاتهم الناشئة ولدينا نماذج ناجحة محليا وعربيا، فمثلا محمد حسين لديه شركة ناشئة بمئات الملايين، وهو أحد خريجي هذه المسابقة».

الأكاديمية تحتوي على العقول الشابة المبدعة في مصر

وأوضح: «نعمل على احتواء هذه العقول في مصر، في العلم والرياضة، ونعمل على تطوير الابداع والنبوغ حتى نحقق لبلدنا مصر كل المكاسب التي تتمناها».

وأكد على ضرورة أن تتبنى الجامعات المصرية شخصية متكاملة للطالب، وألا يتوقف الأمر عند التقدير أو المجموع، فالإبداع والتميز مطلوبان، لكن يجب أيضا الاهتمام بأن تتوافق التخصصات مع قدرات الطالب التي يدرسها، مشيرًا إلى أن الأكاديمية واحدة من منظومة التعليم العالي الذي شهد عددا كبيرا من الجامعات المتطورة في السنوات الأخيرة.