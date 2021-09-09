«التموين» تطبق الفصل الجغرافي لصرف الخبز بالقاهرة الكبرى أول أكتوبر

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمي للوزارة، ‏أن الأول من أكتوبر المقبل سيكون بداية الفصل الجغرافي لمحافظات القاهرة ‏الكبرى، والتي تشمل محافظات (القاهرة ـ الجيزة - القليوبية) في صرف الخبز.

وأشار «كمال» إلى أن تلك ‏المحافظات كانت هي الوحيدة التي تعمل بنظام السيستم الواحد في صرف ‏الخبز، رغم أن المحافظات الأخرى كانت تعمل بنظام الموقع الجغرافي ‏لصاحب البطاقة في صرف الخبز والتموين.‏

إرسال رسائل تعريفية على «بون» صرف الخبز

وذكر معاون وزير التموين، أن شركة البطاقات الذكية بهذه المحافظات ستقوم منذ بداية الشهر بإرسال رسالة على بون الصرف الخاص بالخبز لتعريف المواطن أنه بداية من الشهر المقبل سيكون صرف الخبز بالقاهرة والجيزة والقليوبية طبقا للمحافظة التابع لها البطاقة، وأكد أن من حق المواطن بتلك المحافظات صرف مستحقاته من الخبز على بطاقة الدعم بأي مخبز بالمحافظة التابع لها البطاقة التموينية.

وأضاف «كمال»، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع حول ‏الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد، ومنها التنسيق الكامل بين مركز معلومات ووزارة الإنتاج ‏الحربي مع شركة البطاقات الذكية لإرسال رسالة للمواطن على بون ‏صرف الخبز بمحافظات القاهرة الكبرى، مفادها أنه سيتم صرف الخبز ‏من المحافظة التابعة لها البطاقة فقط.‏

تشديد الرقابة على مخابز المحافظات الثلاث

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن «المصيلحي» وجه مديري المديريات وقطاع الرقابة ‏والتوزيع بالمحافظة بمتابعة تنفيذ الأمر على الأرض، وتشديد الإجراءات ‏الرقابية على مخابز المحافظات الثلاث لضمان صرف الخبز للمواطنين ‏بانتظام.

يذكر أنه يحق للمواطن من خلال موقع «إدارة دعم مصر»، وبوابة «مصر الرقمية»، وكذلك مراكز الخدمة التموينية المطورة عمل طلب إلكتروني لنقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى.