وزير التموين: ارتباط الجامعات بالواقع يساهم في ‏تحسين الأداء العملي

التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، اليوم، طلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة، تنفيذا للبروتوكول ‏الموقع بين الوزارة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية الطلاب.

وقال وزير التموين، إن أي تقدم لا يحدث إلا بالعلم، وإن ما ‏يحدث على الأرض بين الوزارة وطلاب كلية التجارة جامعة القاهرة، ‏هو أساس كاف لمطابقة ما يُدرس على أرض الواقع، ‏باعتبارها نقلة نوعية وموضوعية في تحسين الأداء.

وخلال اللقاء، ‏شرح «المصيلحي» الإنجازات التي تحققت على الأرض، ‏وتغيير الكثير من المفاهيم الخاصة بتقديم الخدمات المقدمة للمواطن، سواء ‏على بطاقة الدعم من خلال التحول الرقمي وميكنة التعامل معها على ‏موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، وكذلك حوكمة التعامل في ‏تداول الأقماح، بداية من التوريد وصولاً إلى الصوامع والمطاحن.

كما استعرض وزير التموين و‏التجارة الداخلية، التطور الكبير الذي شهده إنشاء المناطق ‏اللوجيستية وأهميتها في تقليل الفاقد وتخفيض الأسعار، وكذلك ميكنة ‏مخازن الجملة التابعة للوزارة، وإنشاء أسواق الجملة، وكذلك الدور ‏الكبير الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك في حماية حقوق المواطن، لافتًا إلى أهمية دمغ المصوغات بالليزر ‏لمنع التلاعب بها.

ووجه ال‏وزير رؤساء القطاعات والشركات ‏بالوزارة بضرورة مرافقة طلاب الكلية في الجولات الموضوعة لهم ‏بتلك الأماكن، وشرح كل الأمور لهم على أرض الواقع، مع أهمية ‏أن يقوم كل طالب بوضع تقييم والجوانب الإيجابية والسلبية التي ‏يراها عند زيارة تلك المواقع.

«التموين»: الإنجازات التي تحققت في السنوات ‏الأخيرة نقلة كبيرة لصالح المواطن

من جانبه، أكد العميد خالد شرف، مساعد الوزير، ورئيس قطاع ‏التخطيط بالوزارة، تحديد رابط للطلاب ‏للتقييم وتقديم الآراء بعد زيارتهم للمواقع، لافتًا إلى أن المجموعة التي سيتم ‏تدريبها هي المجموعة الثانية للمرحلة الثالثة لفعاليات استكمال تنفيذ ‏برتوكول التعاون بين الوزارة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية الطلاب ‏بكلية تجارة بجامعة القاهرة والذي تم توقيعها عام 2018.

وأشار إلى ‏أنه تم تدريب مجموعتين في أغسطس وسبتمبر عام 2019، وكذلك ‏طلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعي 2018 / 2019 بالبرنامج ‏المشترك مع جامعة ولاية جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة، ‏وتدريب طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2017 ، واكد ان ‏الوزارة تنظم جولات لهؤلاء الطلاب علي قطاعات الوزارة كان اخرها ‏نهاية الشهر الماضي بالمنطقة اللوجيستية بالغربية. ‏