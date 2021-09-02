وزير التموين: ارتباط الجامعات بالواقع يساهم في تحسين الأداء العملي
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الوطن
07:06 م | الخميس 02 سبتمبر 2021
التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، طلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة، تنفيذا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية الطلاب.
وقال وزير التموين، إن أي تقدم لا يحدث إلا بالعلم، وإن ما يحدث على الأرض بين الوزارة وطلاب كلية التجارة جامعة القاهرة، هو أساس كاف لمطابقة ما يُدرس على أرض الواقع، باعتبارها نقلة نوعية وموضوعية في تحسين الأداء.
وخلال اللقاء، شرح «المصيلحي» الإنجازات التي تحققت على الأرض، وتغيير الكثير من المفاهيم الخاصة بتقديم الخدمات المقدمة للمواطن، سواء على بطاقة الدعم من خلال التحول الرقمي وميكنة التعامل معها على موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، وكذلك حوكمة التعامل في تداول الأقماح، بداية من التوريد وصولاً إلى الصوامع والمطاحن.
كما استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، التطور الكبير الذي شهده إنشاء المناطق اللوجيستية وأهميتها في تقليل الفاقد وتخفيض الأسعار، وكذلك ميكنة مخازن الجملة التابعة للوزارة، وإنشاء أسواق الجملة، وكذلك الدور الكبير الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك في حماية حقوق المواطن، لافتًا إلى أهمية دمغ المصوغات بالليزر لمنع التلاعب بها.
ووجه الوزير رؤساء القطاعات والشركات بالوزارة بضرورة مرافقة طلاب الكلية في الجولات الموضوعة لهم بتلك الأماكن، وشرح كل الأمور لهم على أرض الواقع، مع أهمية أن يقوم كل طالب بوضع تقييم والجوانب الإيجابية والسلبية التي يراها عند زيارة تلك المواقع.
«التموين»: الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة نقلة كبيرة لصالح المواطن
من جانبه، أكد العميد خالد شرف، مساعد الوزير، ورئيس قطاع التخطيط بالوزارة، تحديد رابط للطلاب للتقييم وتقديم الآراء بعد زيارتهم للمواقع، لافتًا إلى أن المجموعة التي سيتم تدريبها هي المجموعة الثانية للمرحلة الثالثة لفعاليات استكمال تنفيذ برتوكول التعاون بين الوزارة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية الطلاب بكلية تجارة بجامعة القاهرة والذي تم توقيعها عام 2018.
وأشار إلى أنه تم تدريب مجموعتين في أغسطس وسبتمبر عام 2019، وكذلك طلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعي 2018 / 2019 بالبرنامج المشترك مع جامعة ولاية جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة، وتدريب طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2017 ، واكد ان الوزارة تنظم جولات لهؤلاء الطلاب علي قطاعات الوزارة كان اخرها نهاية الشهر الماضي بالمنطقة اللوجيستية بالغربية.