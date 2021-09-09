أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن خطوات التقديم على بطاقة التموين لأول مرة 2021 ، بالنسبة للفئات التي يبلغ عددها 22 فئة، وأصدر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، قرارا بأحقيتهم للدعم التمويني وإصدار بطاقات تموين جديدة.

وقالت وزارة التموين، إن خطوات التقديم على بطاقة التموين لأول مرة 2021، من الممكن أن تتم عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر، وذلك تسهيلا على المواطنين في عملية إصدار بطاقة تموين جديدة.

خطوات التقديم على بطاقة التموين لأول مرة 2021

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- الضغط على بند التموين.

3- اختيار أيقونة إصدار بطاقة تموين جديدة.

4- إدخال بعض البيانات مثل المحافظة الإدارة التموينية، ومكتب التموين التابع له من القوائم المتوفرة على بوابة مصر الرقمية.

5- إدخال فرد أو أكثر من أفراد أسرتك إلى بطاقتك التموينية.

6- الضغط على «موافق على الشروط والأحكام».

7- تحديد عنوان استلام بطاقة التموين الجديدة.

8- عرض البيانات التي أدخلتها لمراجعتها، ثم اضغط على «التالي».

9- اختيار طريقة السداد إما عند التسليم أو من خلال بطاقة الائتمان.

10- الضغط على «سدد الآن».

11- بعد ذلك تظهر رسالة «تم إرسال طلبك بنجاح».

من هي الفئات التي يحق لها اتباع خطوات التقديم على بطاقة التموين لأول مرة 2021؟

1- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي.

2- المستحقون لمعاش السادات.

3- المستحقون لمعاش مبارك.

4- المستحقون لمعاش تكافل وكرامة.

5- الأرامل.

6- المطلقات.

7- المرأة المعيلة.

8- أصحاب الأمراض المزمنة.

9- القصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت.

10- العمالة المؤقتة.

11- العاملين بالزراعة.

12- البائعة الجائلين.

13- العمالة غير المنتظمة.

14 السائقون.

15- عمال التراحيل.

16- المهنيون.

17- الحرافيون.

18- المتعطلون ومن في حكمهم.

19- الحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بلا عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.

20- أصحاب المعاشات في القطاع الخاص أو الحكومي بحد تأميني أقصى 1500 جنيه.

21- العاملون في الحكومة أو القطاع الخاص بحد أقصى 2400 جنيه.

22- ذوو الاحتياجات الخاصة.