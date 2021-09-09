الأكاديمية العربية للعلوم: سنستضيف أولمبياد الرياضيات للمدارس والجامعات

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إنه يحلم بأن يكون للأكاديمية فرع في العاصمة الإدارية الجديدة في القريب العاجل، مشيرًا إلى أن فروع الجامعة تهتم بالتخصص، فمثلا يخدم فرع أسوان مشروعات الطاقة، لأن أسوان لديها محطة بنبان، الذي يعتبر أكبر مجمع خلايا شمسية في العالم، كما أنها تحتوي على كلية الآثار والتراث الحضاري، لأن أسوان بها عدد ضخم من الآثار، كما قطع وعدا على نفسه، بان يشهد عام 2023 استضافة الأكاديمية مسابقة أولمبياد الرياضيات الدولي للمدارس، ثم أولمبياد الرياضيات الدولي للجامعات بعدها بعام وذلك في فرع الأكاديمية في مدينة العلمين الجديدة.

فرع الأكاديمية في العلمين سيكون نموذجا مختلفا

وأضاف عبدالغفار خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة DMC، أن فرع الأكاديمية في العلمين سيكون نموذجا مختلفا في التكنولوجيا، وسيحتوي على كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان والذكاء الاصطناعي، كما أن نظام التعليم سيكون مختلفا ومميزا، بها أنظمة محاكاة في منتهى الحداثة والتطور والتقدم مرتبطة بالرقمنة، أي أن الفرع سيكون مدينة طبية تعليمية ذكية بمقتضيات العصر.

وتابع: «سيكون في الأكاديمية مستشفى تعليمي بالعلمين، لتقديم خدمة علاجية للسياح، حيث سيأتون إليها خصيصا»، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف استقطاب الدول من كل الدول العربية، كما تحاول أيضا دعم رؤية الدولة المصرية في التوجه نحو أفريقيا، حيث يدرس في الأكاديمية نحو 600 طالب نيجيري، كما يوجد مشروع جاري دراسته وتنفيذه في كينيا، وتدرس التعاون أيضا مع نيجيريا وجنوب السودان.

تفاصيل فرع الأكاديمية بإمارة الشارقة

وأكد أن الأكاديمية انشات فرعا لها في إمارة الشارقة بدولة الإمارات منذ عامين، لجذب شباب دول الخليج العربي وشرق أسيا، حيث يدرس في كلية النقل البحري به نحو 89 شابا إماراتيا منهم 34 فتاة.

وشدد، على أن الأكاديمية تستهدف تحقيق المزيد من التميز والريادة والصدارة والرقمنة والتحول الرقمي والانتقال إلى عصر جديد يشهد تخريج شباب قادرين على فهم متطلبات المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الأكاديمية تدعم الفائقين رياضيا وعلميا، حيث تقسمهم إلى 3 فئات هي أ، ب، ج، كما تدعم الطلاب المميزين بمنح كاملة إذا كانت ظروفهم الاجتماعية صعبة، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أطلق بعضهم شركات ومشروعات، كما يحصل أبناء الشهداء والمصابين على منحة كاملة مثل شهيد القوات المسلحة الضابط أحمد منسي.

وواصل: «أحمد الجندي وكيشو بطلا مصر الأولمبيان حصلا على منح كاملة ووفرنا لهما كل شيء، وقبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في اليابان بنحو 3 أيام كان شهدت الأكاديمية انطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب وفاز بها أحمد الجندي قبل أن يطير إلى طوكيو ليحقق الميدالية الفضية».