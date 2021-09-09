قبول دفعة جديدة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبول دفعة جديدة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem بواقع «1075 طالبا و875 طالبة» اجتازوا اختبار التقدم للالتحاق بالمدارس.

رابط الاطلاع على نتيجة القبول بمدارس stem وإجراءات التقدم

وأوضحت الوزارة أن الطلاب يمكنهم التقدم بالملفات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021 ولمدة أسبوعين، كما يمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة وإجراءات التقدم من هنا.

«التعليم»: استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ناشدت أولياء الأمور بضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس ستيم، وتسليمها في مواعيدها، إذ انتهت من كافة الاستعدادات المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد 2021-2022.

طباعة إخطار التسكين والقبول وملف التقديم

كما أكدت على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بالتقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد، منوهة بضرورة التوجه إلى المدرسة المُسكن عليها الطالب، مع طباعة إخطار التسكين والقبول وملف التقديم، شاملا إيصال دفع المصروفات وتأمين اللاب توب، مشددة على أنه يُمنع منعا باتا، التقدم بطلبات تقليل الاغتراب بين مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وعلى الطالب الالتزام بالمدرسة المسكن عليها.