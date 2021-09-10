تفاصيل استجابة «الأهلي» لطفل إسنا.. مدير فرع الأقصر: «الاستمارة على حسابي»

تفاصيل مثيرة، عاشها الطفل محمد حمادة أبو ضيف، والبالغ 11عامًا، ابن مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، حيث التقى مع الكابتن ياسر عبدالعال مدير فرع النادي الأهلي بمحافظة الأقصر، مساء الخميس، وتحديدًا بمدينة طيبة شمال المحافظة، والتي تُعد أولى خطوات تحقيق حلم الطفل العاشق للأهلي، والذي ترك أسرته فجأة من أجله مُتجهًا نحو القاهرة، على أمل الوصول للنادي هناك والالتحاق به، لكن لم يساعده الحظ وغاب عن أسرته طيلة ثلاثة أيام لم يعلموا شيًئا عنه، سافر خلالها ما بين القاهرة ثم العودة لمحافظة أسوان ثم العودة لأسرته بالأقصر.

النادي الأهلى يعد «محمد» بلقاء خالد بيبو

والد الطفل «حمادة»، يحكي تفاصيل اللقاء الأول في حلم نجله في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، حيث التقى معهما مدير النادي الأهلى فرع الأقصر، الكابتن ياسر عبدالعال، وأثناء هذا اللقاء تم إجراء بعض التمرينات البسيطة لنجله، واعدًا، إياه بالقدوم في خلال شهر ونصف الشهر لإجراء اختبارات القبول على أيدي الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلي والكابتن شطة.

مدير النادي الأهلى لـ محمد: استمارة التقدم هتكون على حسابي

ضمن التفاصيل التي شهدها الطفل «محمد»، خلال لقائه مع مدير النادي الأهلى فرع الأقصر، هي الاستماع لبعض النصائح من قبل مدير النادي، حيث نصحه باستمرار السعي والتقدم في دراسته وعدم الإهمال بها، على أن تكون ممارسته لكرة القدم مجرد هواية ولا تؤثر على دراسته نهائيًا.

وأكد مدير النادي للطفل أن استمارة التقدم ستكون هدية منه، معبرًا: «لازم تذاكر وتهتم بدراستك بجانب الكرة، أنا أهو محاسب ومدير النادي الاهلى هنا، وفي الأصل كنت سباح، وأوعدك في الاختبارات الجاية هتكون أول أسم، استمارة القبول على حسابي الخاص».

النادي الأهلي يهدي «محمد» ملابس رياضية

وفي نهاية اللقاء، أهدى مدير النادي لـ الطفل محمد، ملابس رياضية عبارة عن «تي شيرت خاص بالناشئين، والشورت»، واعدًا إياه بالقبول في اختبارات النادي خلال الشهر القادم حين يقوم بالتقدم في ظل وجود الكابتن خالد بيبو.