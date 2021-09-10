دراسة تكشف حقيقة تسبب عقار «إيفرمكتين» لعلاج كورونا في عقم الرجال

أثار عقار «إيفرمكتين»، المستخدم في بروتوكول علاج كورونا، الجدل خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد إعلان دراسة أجرتها 3 جامعات نيجيرية، أن العقار يتسبب في العقم للرجال بنسبة 85%، لتثير تلك الدراسة القلق على مواقع التواصل الاجتماعي، وتزيد التساؤلات عن مدى صحتها.

تفاصيل الدراسة النيجيرية

وأجريت الدراسة النيجيرية، على 385 من متلقي العقار المستخدم ضمن بروتوكول علاج كورونا بوزارة الصحة للحالات البسيطة والمتوسطة، وتوصلت إلى أن الـ«إيفرمكتين»، يتسبب في انخفاض أعداد الحيوانات المنوية للرجال، وينتج عن تناوله العقم لـ85% من متلقيه.

واستندت الدراسة على أن منظمة الصحة العالمية، لم توصي باستخدام العقار سوى في التجارب السريرية، وكذلك إدارة الدواء والغذاء الأمريكية «FDA».

سبب استخدام عقار «إيفرمكتين» في علاج كورونا

ولتوضيح سبب استخدام عقار «إيفرمكتين» ضمن بروتوكول علاج كورونا، قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح في حديثه مع «الوطن»، إن هناك دراسات كانت توصلت إلى قدرة العقار في تقليل نمو فيروس كورونا، وهو ما أدخله ضمن بروتوكول العلاج، لافتًا إلى أنه في الأوضاع العادية يعالج «الجرب».

لجنة كورونا تنفي نتائج الدراسة النيجيرية

وأوضح الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا لكورونا التابعة لوزارة التعليم العالي، في تصريحات صحفية، أن عقار «إيفرمكتين»، يستخدم ضمن بروتوكول علاج كورونا بالصيدليات، ويحقق نسب فعالية كبيرة للشفاء عند تناوله في بداية الأعراض.

وذكر «خطاب»، أن الدراسة النيجيرية غير معلوم مصدرها، وهدفها عمل دعايا مضادة لصالح شركات الأدوية الأخرى المنافسة لعقار «إيفرمكتين»، خاصة بعد نجاحه وسعره الرخيص، إذ لا يتخطى ثمنه 15 جنيهًا، ما جعله يتعرض للعديد من حملات التشويه، إلا أن مصر تستخدمه منذ عام ونصف وحقق خلالها نسب فعالية عالية.

الصحة العالمية تحذر

ومن الجدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت في بيان لها نشرته في مارس الماضي، يفيد بحصر استخدام عقار «إيفرمكتين» المستخدم في علاج كورونا، في إطار التجارب السريرية فقط.