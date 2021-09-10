عقد قران يتحول لمأساة بسبب جنوح مركب المنصورة (فيديو)

تحول حفل عقد قران على مركب سياحي «مطعم عائم»، في مدينة المنصورة، متوقف أمام الجامعة، إلى حالة من الذعر والخوف واحتمالية الموت، نتيجة جنوح المركب وعلى متنه عدد من الزبائن، وهرع البعض منهم إلى الخروج من المركب، فيما حاول الآخرون مساعدة بعضهم البعض للخروج بشكل آمن، مع إصابة عدد من الأشخاص بإصابات متفرقة في الجسم.

زُعر وخوف يُصيب ركاب «STASIA»

وتروي إحدى شهود العيان الحادث، أثناء جلوسهم داخل المركب السياحية «STASIA»، والتي كانت تزورها لأول مرة، فوجئت بوجود خلل في المركب، وجنوحها شمالًا ويمينا، ولم تمر 5 دقائق حتى وجدوا المركب بها آثار فرقعة من الأسفل، مما زاد الخوف داخلهم، حتى أن الزبائن والحاضرين كانوا يتمايلون يمينًا ويسارًا على المركب وسط حالة من الصراخ، كادت أن تجعلهم جميعًا يقعون في المياه.

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شاهدة عيان: المركب كان يُمكن أن يشتعل بسبب أنابيب الغاز

وبحسب السيدة، فإن المركب العائم لم يكن ثابتًا، والزبائن لم تكن كثيرة ولولا ذلك لكان الجميع غرق في المياه، لكن قلة العدد منعت ذلك، لخفة الوزن عليها، وهرب الجميع من غرق محتوم أو احتراق نتيجة اقتراب أنابيب الغاز من المركب، حيث قام مسئولو المركب حينها بسرعة فصل الكهرباء عن المركب، حتى أصيب البعض بحالة من الهدوء لحين الخروج من المركب قبل أن يجنح أكثر من ذلك ويغرق.

شاهدة العيان: أول مرة أزور المركب النهاردة

السيدة أكدت لـ «الوطن»، إصابة بعض السيدات بكسور في الجسم سواء في الأيدي أو في أماكن أخرى في الجسم، مع إصابة الجميع بحالة من الزعر نتيجة ما حدث، خاصة مع جنوح المركب بشكل كبير ومُرعب، وحاول أحد الأشخاص مساعدة الزبائن في الخروج من خلال الإمساك بالأيدي لصعوبة الخروج في ظل سقوط بعض المشروبات على الأرض، مؤكدة أنها المرة الاولى التي تزور بها المركب، معبرة «أول مرة أزور المركب النهاردة، لكن الحمدلله الناس طلعت بخير».