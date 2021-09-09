إنقاذ أكثر من 100 مواطن في جنوح مطعم عائم بنيل المنصورة.. ومحاولات لمنع غرقه

جنح مركب (مطعم عائم)، في نهر النيل فرع دمياط، كان متوقفا أمام جامعة المنصورة، يدعى «STASIA» بكل من فيه من المواطنين الليلة، أثناء عقد قران، وهو ما تسبب في حالة من الهلع بين المواطنين، الذين كانوا جالسين في المركب وقت جنوحه، وهرعوا إلى شارع الجمهورية من الخوف.

الحماية المدنية، تحاول منع غرق المركب

وانتقلت قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن، بقيادة اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إلى مكان الواقعة وسيارات الإسعاف، وتبين جنوح المركب على أحد جانبيه داخل النيل وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أحد المصادر، أن الحادث تسبب في إصابة 3 مواطنين بكدمات متفرقة، وأن الجميع خرجوا من المركب سالمين، وتبين أن مالك المركب يدعى أحمد عزت.

محاولات لمعرفة أسباب جنوح المركب العائم بالمنصورة

وكشف مصدر مسؤول بمديرية أمن الدقهلية، رفض ذكر اسمه، أن الأسباب الفنية وراء ميول المركب غير محددة حتى الآن، إلا أن المطعم العائم، كان يحمل عددا كبيرا من المترددين عليه، وفور حدوث الميل، استطاعوا الخروج بشكل آمن، باستثناء ثلاث أفراد سقطوا بالمياه وجارِ إنقاذهم.

وأضاف المصدر، أنه سيتم استدعاء ونش من قبل حي غرب المنصورة، وجذب المطعم العائم بواسطة حبال، لمنع سقوطه بمياه النيل.

وأشار إلى أن المركب ملك شخص يدعى أحمد عزت، وجرى استدعاؤه وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامه للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.