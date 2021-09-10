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ارتفاع إصابات حادث مركب المنصورة إلى 4.. والأمن ينقذ 100 آخرين

كتب:

هبة هشام
12:00 ص | الجمعة 10 سبتمبر 2021
ارتفاع إصابات حادث مركب المنصورة إلى 4.. والأمن ينقذ 100 آخرين

كشف مصدر أمني، عن وقوع 4 حالات إصابة في حادث جنوح المركب النيلي المنصورة، وأن الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسد.

مركب المنصورة

وأضاف المصدر، أن قوات الأمن بالدقهلية، تمكنت من إنقاذ أكثر من 100 شخص، كانوا من مستقلي مركب المنصورة المائل والمترددين عليها والعاملين بها.

وأكد المصدر، أن عمليات الإنقاذ التي نفذها رجال من الانقاذ النهري والحماية المدنية وضباط المباحث، استمرت قرابة 50 دقيقة، ولا تزال القوات تواصل جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

الجهات المختصة تفحص المركب لتحديد أسباب الحادث

وشرح المصدر، أن الجهات المختصة تجري تحقيقات موسعة في الواقعة، وتفحص المركب، للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب جنوح المركب.

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