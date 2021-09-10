نائب محافظ الدقهلية: لجنة فنية لفحص تراخيص جميع المراكب العائمة بالنيل

أعلن هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة فنية لفحص تراخيص جميع المراكب العائمة بالنيل، والتأكد من إجراءات السلامة وتوافر الاشتراطات الخاصة بالمراكب الراسية في النيل بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك بعد حادث جنوح المطعم العائم بنهاية شارع المشاية دون خسائر في الأرواح.

جاء ذلك خلال قيام نائب محافظ الدقهلية بتفقد موقع الحادث يرافقه رئيس حي غرب المنصورة ومسؤولي هيئة الطرق.

وأضاف «الشيخ»، في تصريحات صحفية، أن اللجنة تضم في عضويتها مسئولي الحماية المدنية ومديرية الطرق، وكل الجهات المعنية، على أن تقوم اللجنة بعرض تقرير شامل بما جرى من فحص لجميع المراكب العائمة لإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها حرصا علي سلامة المواطنين مرتادي هذه المراكب بنطاق المحافظة.

كان مركب عائم تعرض للجنوح أمس الخميس، وانتقلت سيارات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين حدوث ميول شديد فى المطعم العائم نتيجة هبوط الأعمدة الحاملة للمركب بمياه النيل وحدوث كسر الأعمدة الحاملة من الجهة المطلة على النيل.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية أمن الدقهلية، رفض نشر اسمه، أن الأسباب الفنية وراء ميل المركب غير محددة حتى الآن، إلا أن المطعم كان يحمل عددًا كبيرًا من المترددين عليه، وفور حدوث الميل استطاعوا الخروج بشكل آمن.

وأضاف المصدر أنه سيتم استدعاء «ونش»، من معدات حي غرب المنصورة، وجذب المطعم العالم بواسطة أحبال لمنع سقوطه بمياه النيل.

وأشار إلى أن المركب ملك شخص يدعى «أحمد عزت» وجرى استدعاؤه وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.