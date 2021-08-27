ديانة لقاء الخميسي تتصدر «تريند» جوجل.. فما هي؟

تصدرت الفنانة لقاء الخميسي خلال الساعات القليلة الماضية تريند «جوجل»، إذ يبحث عدد كبير من المواطنين عن ديانة لقاء الخميسي، وذلك عقب حديثها عن رغبتها في إلغاء خانة الديانة من البطاقة.

ديانة لقاء الخميسي

وعلى الرغم من ديانة لقاء الخميسي الإسلام، إلا أنها أثارت جدل حول ديانتها، بعد نشرها منشور لها عبر خاصية «الإستوري» عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام»، قائلة: «البطاقة الشخصية عشان نعرف اسم حضرتك وميلادك لأي مصالح حكومية أو أي ظرف أمني مالهوش علاقة بديانة حضرتك».

وأضافت: «الديانة تخصك أنت لوحدك ما تخصش شخص آخر، الديانة وعلاقة الإنسان بربه ومعتقداته أمور شخصية جدًا ومش عامة، معرفتك بديانة الآخر لا هتزود ولا هتنقص.. مطلوب منك تتعامل بإنسانية فقط مع أي شخص أي كانت ديانته».

لقاء الخميسي تنتظر عرض «إجازة مفتوحة»

وتنتظر لقاء الخميسي عرض مسلسلها الجديد «إجازة مفتوحة» و المكوّن من 40 حلقة، ومن بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وهشام إسماعيل، وآخرين وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتدور أحداث المسلسل حول المشاكل الأسرية التي تحدث داخل كل أسرة من حيث المشاكل الزوجية، أو مشاكل الأبناء وتجسد لقاء خلال أحداث المسلسل دور زوجة الفنان شريف منير.

لقاء الخميسي في مسلسل ضد الكسر

وشاركت لقاء في السباق الرمضاني الماضي خلال مسلسل «ضد الكسر» من تأليف عمرو الدالي ومن إخراج أحمد خالد، وشارك في بطولته عدد كبير من الفناننن في مقدمتهم نيللي كريم، وإلى جوارها محمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد وحمزة العيلي وسينتيا خليفة وأخرون، وتدور أحداث المسلسل حول العديد من المشاكل الاجتماعية.