شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية: محتاجة وقت للتعافي

كشف شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، آخر تطورات الحالة الصحية لها بعد سفرها للخارج للعلاج، قائلا إن حالتها مستقرة حاليا، وزوجها الفنان أحمد العوضي سافر إليها لمتابعة علاجها.

شقيق ياسمين عبدالعزيز يطمئن جمهورها: هترجع قريب

وأضاف وائل عبدالعزيز، خلال تصريحات تلفزيونية: «هي بتتعافى، بس محتاجة وقت، وهي إن شاء الله هترجع قريب، الأطباء طمنونا وهي أحسن كتير، بقول للناس تطمن، ياسمين كويسة، وإن شاء الله ترجع لشغلها وبيتها عن قريب».

وتابع: «مقدرش أحدد هترجع أمتى، هي هترجع وقت ما تحس أنها كويسة بشكل تام ونفسيتها أحسن، أنا بكلمها ولسة قافل معاهم امبارح وهما كويسين هناك، وأظن أنها فاصلة شوية عن متابعة الأخبار اللي بتتكتب عنها في مصر، هي محتاحة تفصل شوية».

وتعرضت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بوعكة صحية منذ عدة أشهر، ودخلت المستشفى لإجراء عملية إزالة تكيسات من على المبايض، ولكن حدث خطأ طبي أدى لإصابتها بثقب في القولون، بحسب ما ذكر زوجها الفنان أحمد العوضي على صفحته بـ«فيس بوك»، جعلها تدخل في غيبوبة استمرت 16ساعة، ثم بدأت حالتها تتحسن.

أزمة ياسمين عبدالعزيز الصحية

وخرجت الفنانة إلى غرفة عادية، وصرّح الأطباء بمغادرتها المستشفى برفقة طاقم تمريض يلازمها في منزلها لمده 4 أيام، قبل أن تتوجه إلى مطار القاهرة في سيارة إسعاف استعدادًا لسفرها إلى سويسرا لاستكمال العلاج.

وفوجئ الجميع بسفر ياسمين عبدالعزيز بصحبة صديقتها المقربة دون زوجها أحمد العوضي الذي لازمها طوال فتره تواجدها في المستشفى.

وتحرص أسرة الفنانة ياسمين عبدالعزيز على التكتم على أي تفاصيل تخص حالتها الصحية ملتزمين الصمت لحين عودتها من سويسرا بعد استكمال رحلة علاجها هناك، وهذا بناء على رغبة الفنانة.