يتساءل الجمهور عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعدما سافرت إلى سويسرا لتتلقى العلاج بالخارج، وهي حالياً برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي، رغم الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بشأن انفصالهما.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز.. تحسن بطيء

وتشهد حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز الصحية استقرارًا بطيئًا، حيث إنَّها ما زالت تجري الفحوصات والتحاليل الطيبة، وتحدث شقيق ياسمين عبدالعزيز عن تطورات حالتها الصحية، «هي بتتعافى، بس محتاجة وقت، وهي إن شاء الله هترجع قريب، الأطباء طمنونا وهي أحسن كتير، بقول للناس تطمن، ياسمين كويسة، وإن شاء الله ترجع لشغلها وبيتها عن قريب».

ياسمين عبدالعزيز تتلقى العلاج

ومن المقرر، أنَّ تعود ياسمين عبدالعزيز مرة أخرى إلى القاهرة بعد أن تتلقى العلاج، وتتحسن حالتها الصحية وتستقر، فقد تعرضت الفنانة ياسمين عبدالعزيز لوعكة صحية منذ عدة أشهر، ودخلت المستشفى لإجراء عملية إزالة تكيسات من على المبايض.

ولكن حدث خطأ طبي أدى لإصابتها بثقب في القولون، بحسب ما ذكر زوجها الفنان أحمد العوضي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جعلها تدخل في غيبوبة استمرت 16 ساعة، ثم بدأت حالتها تتحسن.

أسرة ياسمين عبدالعزيز تكتم على أي تفاصيل تخص حالتها الصحية

ورغم أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز لها قاعدة جماهيرية عريضة، إلا أن أسرتها تحرص على التكتم على أي تفاصيل تخص حالتها الصحية ملتزمين الصمت لحين عودتها من سويسرا بعد استكمال رحلة علاجها هناك، وهذا بناء على رغبة الفنانة، وقد أعلن العوضي منذ أيام عن أنه سيتخذ كافة الاجراءات ضد من كان السبب في مرض ياسمين عبدالعزيز وتدهور حالتها الصحية.