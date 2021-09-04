«جيت سكي والبدال».. وسائل إنقاذ مصيف 2021 على شواطئ الإسكندرية

قارب مصيف 2021 على الانتهاء، في شواطئ الإسكندرية إلا أنه تفرد هذا العام باستحداث وسائل عدة في عمليات إنقاذ الغرقى أبرزها استخدام «الجيت سكي، والبدال»، بعدما كانت تمثل وسائل ترفيه على المصطافين لتحولها بعض الشواطئ إلى وسائل إنقاذ.

«البدال» يتحول إلى وسيلة إنقاذ وتنبيه للمصطافين داخل البحر

وبرزت أول وسيلة مستحدثة في عمليات إنقاذ الغرقى من شواطئ الإسكندرية، عبر استخدام «البدال» في شاطئ جزيرة الدهب منذ عدة أشهر حيث تم استخدامها في عمليات البحث عن الغرقى في عمق البحر، بالإضافة إلى استخدامها في عملية المرور حول المصطافين لتنبيهم بضرورة العودة إلى الشاطئ والابتعاد عن العمق لتجنب الغرق.

«الجيت سكي» من الترفيه إلى وسيلة إنقاذ على شواطئ الإسكندرية

وعقب تلك التجربة الفريدة، اتجهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى طرق جديدة ومبتكرة في عمليات إنقاذ المصطافين على شواطئ الإسكندرية، حيث اتجهت إلى توفير وسائل الإنقاذ السريع «الجيت سكى» للتحرك السريع تجاه مكان الغرق أو عمليات التنبيه بالالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.

ووفقا لما أعلنته «مصايف الإسكندرية»، فإن وسيلة «الجيت سكي» هي وسيلة جديدة لتسهيل عملية حركة المنقذين والمراقبين، ويتم تجربتها في الوقت الجاري، في عدد قليل من الشواطئ على أمل تعميمها بشكل أكبر.

وسائل إنقاذ تقليدية على شواطئ الإسكندرية

ولم يمنع من وجود وسائل الإنقاذ التقليدية، التي تعد من أساسيات عمليات الإنقاذ، والتي تبدأ بوجود الإذاعات الداخلية التي تنبه المواطنين بعدم النزول خلال ارتفاع الأمواج ما تعرف بتوقيتات الرايات الحمراء، بالإضافة إلى المرور المستمر من قبل مفتشي الإدارة لتوعية الرواد ومنع نزول البدالات في ذلك التوقيت.

كما تم وضع عدد من أبراج المراقبة لرؤية أي حالات غرق وتوجيه رجال الإنقاذ بشكل سريع، ناهيك عن توفير وحدة إسعافات أولية؛ لإنعاش وإنقاذ الغرقى وهو الأمر الذي ساهم في إنقاذ عدد كبير من الغرقى خلال المصيف الجاري.