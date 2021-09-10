السياحة تضيف اللغتين الروسية والأوكرانية لخدمات خطها الساخن

عممت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية منشورا دوريا على جميع الأعضاء بشأن إضافة اللغتين الأوكرانية والروسية لخدمة الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار.

وقالت الغرفة، خلال الكتاب الدوري رقم 44 لسنة 2021، الذى أرسلته لجميع المنشآت والمطاعم السياحية، إن وزارة السياحة والآثار قررت إضافة اللغتين الأوكرانية والروسية لخدمة الخط الساخن لوزارة السياحة «19654»، وذلك لتلقى استفسارات وشكاوى السياح طوال أيام الأسبوع في ضوء استهداف الوزارة لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة، وفى ظل بدء الزيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وعودة السياحة الروسية، واستثمارا للزيادة في معدلات الحركة السياحية الأوكرانية.

رفع جودة الخدمة المقدمة للسائح

ومن جهته، كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، أن الهدف الرئيسي من إضافة اللغتين الروسية والأوكرانية لخدمة الخط الساخن للوزارة هو منح هؤلاء السياح الفرصة لتقديم أي ملاحظات حول الخدمة المقدمة في الفنادق، ومنحهم الفرصة للشكوى بالوزارة في حال وجود أي مشكلة مع أي منشأة سياحية أو فندقية، وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن الوزارة تستهدف رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للسائح وعدم حدوث أي مشكلة له أثناء تواجده بمصر، لافتا إلى أن إضافة اللغتين الروسية والأوكرانية جاءت نتيجة لزيادة أعداد السياح الوافدين من تلك الدول خلال الفترة الحالية.

الخط الساخن يعمل طوال الأسبوع

وأشار المصدر، إلى أن خدمة الخط الساخن موجودة طوال أيام الأسبوع، ويتابع الموظفون المختصون الشكاوى من السياح بشكل مباشر ويعملون عليها فور تلقيها بأقصى سرعة سواء عن طريق التليفون أو البريد الإلكتروني، أو عن طريق توجه مسؤولين من وزارة السياحة والآثار إلى مكان المشكلة سواء منشأة سياحية أو فندقية، والتحقيق مع مدير المنشأة السياحية والعمل على حل المشكلة بأسرع وقت ممكن.