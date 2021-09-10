الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين 2021 في 7 خطوات

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استعلام المواطن حامل بطاقة التموين من عن عدد افراد بطاقة التموين 2021، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية أو من خلال بوابة دعم مصر، واشترطت الوزارة للاستعلام عن الافراد بطاقة التموين، لابد أن يكون المواطن لديه حسابًا على بوابة مصر الرقمية ولدية تليفون عليه واتس آب، ومن خلال البيانات التي سجلها المواطن يستطيع بسهولة ومن أي مكان ان يستعلم عن عدد الأفراد في بطاقة التموين.

الاستعلام عن عدد ـفراد بطاقة التموين 2021 وميكنة كل الخدمات التموينية قريبا

وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ الوزارة أتاحت هذه الخدمة للمواطنين توفيرًا عليهم من الذهاب إلى مكتب التموين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تماشيًا مع الحكومة المصرية في اتباع نظام التحول الرقمي، مضيفًا أنَّه في القريب العاجل سوف يتمّ ميكنة كل الخدمات إلكترونيًا ولا يوجد مكاتب تموين إلا في المناطق النائية فقط.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة الآن تعمل بشكل كبير على إتاحة كل الخدمات التموينية علي بوابة مصر الرقمية وبوابة دعم مصر، وذلك تماشيًا مع قرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بميكنة كل الخدمات الإلكترونية وتحويل الخدمات عبر مكاتب التموين إلى مميكنة، ويرصد التقرير التالي خطوات الاستعلام عن عدد الأفراد في بطاقة التموين 2021 عبر هذا الرابط.

1- الضغط على أيقونة خدمات تموينية للمواطنين.

2- الضغط على خانة «استعلام عن صرف البطاقة».

3- إدخال رقم البطاقة التموينية.

4- تحديد المحافظة التابع لها.

5- الضغط على «دخول».

6- سيتمّ فتح صفحة بيانات المستخدم ليقوم بإدخالها جميعًا، ثم يتم الضغط على «عرض».

7- تظهر بعد كل تفاصيل البطاقة التموينية للمستخدم شاملة عدد الأفراد المسجلين بالبطاقة.