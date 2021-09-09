حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطوات الاستعلام عن عدد الأفراد على بطاقة التموين 2021، من خلال الدخول عبر موقع «دعم مصر»، الذي يوفر عدة خدمات تموينية للمواطنين إلكترونيا تسهيلا عليهم.

وبالدخول على محرك البحث العالمي «جوجل»، يتم كتابة دعم مصر، من أجل الدخول على الرابط الرسمي لموقع دعم مصر التابع للحكومة، الذي يقدم عدة خدمات تموينية للمواطنين عبر الموقع، ومن بينها خطوات الاستعلام عن عدد الأفراد على بطاقة التموين 2021.

خطوات الاستعلام عن عدد الأفراد على بطاقة التموين 2021

** الدخول على موقع دعم مصر من هنا .

** الضغط على أيقونة خدمات تموينية للمواطنين.

** الضغط على خانة «استعلام عن صرف البطاقة».

** إدخال رقم البطاقة التموينية .

** تحديد المحافظة التابع لها .

** الضغط على «دخول».

** سيتم فتح صفحة بيانات المستخدم ليقوم بإدخالها جميعًا، ثم يتم الضغط على «عرض».

** تظهر بعد كل تفاصيل البطاقة التموينية للمستخدم شاملة عدد الأفراد المسجلين بالبطاقة.

مستحقات الأفراد على بطاقة التموين 2021

ويحدد عدد أفراد البطاقة التموينة قمية مستحقات البطاقة، حيث إن المستحقات تختلف باختلاف عدد أفراد الأسرة، حيث إن بطاقة الـ4 أفراد تحصل على عدد:

- 2 كيس أرز

- 4 زجاجات زيت

- 2 كيس سكر لكل فرد بحسب احتياجاته

- 20 رغيفا يوميا أو بحسب احتياجاته مع ترحيل الحصة المتبقة لها من الخبز في صورة نقاط لشراء السلع التي توفرها الوزارة ضمن فارق نقاط الخبز.

فيما تحصل البطاقة التموينية التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد على كيس أرز واحد فقط، و2 كيس سكر لكل فرد، وأيضا 3 زجاجات زيت.

وأتاحت وزارة التموين عملية صرف فارق نقاط الخبز طوال أيام الشهر بدلا من تحديد يوم 20 فقط من كل شهر.