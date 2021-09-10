الممثلة ندى رحمى تصدم الجمهور بخسارة 80 كيلو من وزنها

حالة كبيرة من الجدل أحدثتها الممثلة ندى رحمى بعد ظهورها مع الإعلامي شريف عامر في حلقة خاصة، وقد خسرت الكثير من وزنها وبدت بشكل مختلف تماما عن الشكل الذي تعود الجمهور عليه.

الممثلة ندى رحمي تكشف كواليس خسارتها للوزن

وخلال الحلقة كشفت الممثلة ندى رحمى، كواليس خسارتها الكبيرة للوزن حيث خسرت 80 كيلو من وزنها، وخضعت لعملية تكميم معدة، وقالت: «أنا قررت أخس علشان نفسي علشان صحتي دي ربنا هيحاسبني عليها بعيدا عن أي حاجة، ثم كلام الناس لأن أنا كان بيجيلي مسدجات على انستجرام كلام اللي ينفع منه يتقال على التليفزيون أنتى بيطلعوكي في التليفزيون إزاي».

وتابعت الممثلة ندى رحمي قائلة «بيقولوا في التعليقات أنتِ بتنامي على سرير زينا ولا بتنامي على صب، أنتِ بتروحي عند منجد، ومينفعش أرد علشان الاسكرين شوت، فقررت إن تمام أنتو شايفين إن ملامحي مش كويسة، وهبقي كويسة لو خسيت، فحاضر هخس».

وأضافت رحمي: «بعد عملية تكميم المعدة عندي محرمات مفيش سكر ومع قطع السكر بتبدأ تعتاد على الطعم الأساسي للأشياء».

ندى رحمي تكشف كواليس عملية تكميم المعدة

كما كشفت ندى رحمى عن كواليس عملية التكميم فقالت «العملية دي بتتعمل منظار فانت كل اللي فى بطنك بيظهر على الشاشة وكان معايا حد صديقي ودكتور كان بيصور الشاشة ،وماما واقفة برا بتحتضر خلاص، وراح واخد الموبايل وطلع لماما قالها بصي أمعاء بنتك ليه امبارح قبل العملية تاكل كرنب كنت واكلة محشي بقي».

وأضافت «أصل أنا الدكتور قالي ندى كلى علشان أنتِ المدغ هيوحشك مش الأكل فروحت مطعم تركى كلت برقم، أنا كان فيه علاقة فلسفية بيني وبين الأكل».