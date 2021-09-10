روايح الشتاء هلت.. فرحة أهالي الإسكندرية بالأمطار (صور)

«روايح الشتاء هلت»، «أهلا بالشتاء»، تدوينات متنوعة نشرها أهالي مدينة الإسكندرية على «فيس بوك»، فرحًا بهطول الأمطار الخفيفة على المدينة الساحلية في شهر سبتمبر الجاري، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات الرطوبة وارتداء الملابس الصيفية، وتوافد المصطافين إلى شواطئ الإسكندرية لنزول البحر والاستحمام.

ونشر أهالى الإسكندرية، الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هطول الأمطار الخفيفة، بعد زيادة درجات الحرارة في شهر أغسطس الماضي ومعاناة الإسكندرانية مع الحر لأول مرة.

الأمطار الخفيفة لم تزعج المصطافين في شواطئ الإسكندرية

فيما واصل المصطافون بشواطئ شرق الإسكندرية، الاستحمام في مياه البحر مع تساقط الأمطار عليهم في طقس لم يشهدوه من قبل حيث تساقطت الأمطار أثناء وجودهم في البحر للاستحمام.

طقس الإسكندرية اليوم الجمعة

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية في الإسكندرية، سجلت درجات الحرارة اليوم، 29 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 65%، وسرعة الرياح إلى 19 كيلو مترًا في الساعة، إوسط توقعات باحتمال هطول الأمطار وطقس غائم على المدينة الساحلية.