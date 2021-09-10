جامعة أسيوط تستعد للعام الجامعي الجديد بمراكز تطعيم لقاح كورونا

أنهت جامعة أسيوط استعداداتها لإستقبال العام الدراسي الجديد بتوفير 13 نقطة ثابتة للتطعيم بالجامعة والتي تتمركز في عدد من المناطق داخل الحرم.

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد، تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، بالتعاون مع وزارة الصحة، وبالتنسيق مع الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

دعوة العاملين لتلقي اللقاح

وجدد الدكتور طارق الجمال، دعوته إلى كافة منتسبي الجامعة لتلقي لقاح كورونا للوصول إلى حرم جامعي آمن من فيروس كورونا وتوفير بيئة صحية آمنة للأفراد داخل مبانيها ومنشآتها.

تنسيق بين الجامعة وصحة أسيوط

وفى سياق متصل، ترأست الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعاً طارئاً، يضم الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصح ، والدكتور ثابت عبدالمنعم رئيس مركز الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة، والدكتورة بثينة الفاتح مدير عام الإدارة العامة لشئون الطبية، والدكتورة أسماء محمد عبدالعزيز من إدارة مكافحة العدوى، والدكتورة ماريان عجايبى مدير إدارة غرب الصحية بأسيوط، وذلك لوضع خطة لإدارة الموقف من مختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية والتأكيد على ضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى بالجامعة لتنفيذ منظومة التطعيم الشامل لأفرادها.

وأوضحت «غانم»، أن الإجتماع تضمن التنسيق مع وزارة الصحة لاستقبال الجامعة لجرعات جديدة من عقار سينوفاك ومناقشة طرق تدريب الفرق الطبية التي سيتم اختيارها من قبل المستشفيات الجامعية المقرر لها أن تقدم خدمة تطعيم المجتمع الجامعي باللقاح وذلك بالتنسيق مع الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وكذلك توفير تلاجات مجهزة لحفظ اللقاحات.

مواقع تمركز فرق التطعيم

وأشارت إلى الاستقرار على توفير 13 نقطة ثابتة للتطعيم بالجامعة في عدد من المناطق وهي نقطة بقسم طب علاج الأورام ونقطة بوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس ونقطة بقطاع المدن الجامعية بنين، ونقطة بقطاع المدن الجامعية بنات ، نقطة بكلية الآداب فضلا عن العديد من النقاط الأخرى تعمل بها 26 فرقة طبية مدربة من أطباء وأطقم تمريض وطاقم عمل وحدة مكافحة العدوى بالجامعة.

الجدير بالذكر أن الجامعة مستمرة فى تقديم التطعيمات ضد فيروس كورونا لطلابها من أبناء المدينة الجامعية حيث يعد تلقي التطعيم شرطاً أساسياً للقبول بالمدينة الجامعية.