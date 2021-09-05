كل ما تريد معرفته عن كلية الحقوق جامعة أسيوط

يبحث الكثير من الطلاب، عن كلية الحقوق بجامعة أسيوط، خاصة الذين وصلتهم بطاقات الترشيح من طلاب المرحلة الأولى، وجرى قبولهم بالكلية، ونستعرض من خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن كلية الحقوق بجامعة أسيوط.

كلية الحقوق بجامعة أسيوط

كلية الحقوق إحدى كليات جامعة أسيوط، تعمل على تخريج الكوادر المؤهلة والمدربة على ممارسة الأعمال القانونية والشرعية، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتخصصات القانون بأقسامه المختلفة والشريعة الإسلامية والاقتصاد والمالية العامة، من خلال تعميق المعرفة القانونية والمهارات العامة والخاصة والجوانب الوجدانية والأخلاقية اللازمة لممارسة الأعمال القانونية، وتعميق البحث العلمي في تلك التخصصات القانونية والشرعية.

موقع كلية الحقوق بجامعة أسيوط وسنوات الدراسة بها

تقع كلية الحقوق بحرم جامعة أسيوط بحي غرب مدينة أسيوط، وتبلغ مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات دراسية.

شروط القبول بكلية الحقوق بجامعة أسيوط

تقبل الكلية الحاصلين على الثانوية العامة بأقسامها المختلفة الأدبي والعلمي علوم وعلمى رياضة، أو ما يعادلها وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات كل عام.

الأقسام العلمية بكلية الحقوق بجامعة أسيوط

تضم كلية الحقوق بجامعة أسيوط 8 أقسام علمية قانونية متنوعة وهى كالتالي:

«القانون المدني- القانون الخاص- المالية العامة- الشريعة الإسلامية- القانون العام- القانون التجاري- القانون الدولي العام- القانون الجنائي»

قطاعات الكلية

تضم الكلية ثلاثة قطاعات وهي:

«قطاع شئون التعليم والطلاب- قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي- قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع»

الدرجات العلمية

تمنح الكلية درجات «الليسانس- الدبلوم- الماجستير- الدكتوراه»

وتمنح الكلية درجة الدبلوم في التخصصات الآتية:

«القانون العام- حقوق الإنسان- التحكيم- العلوم الجنائية- القانون المدني- قانون التجارة والإستثماات الدولية- القانون الخاص»