المملكة تحتفل باليوم الوطني السعودي تحت شعار «هي لنا دار»

تحتفل المملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر 2021 باليوم الوطني السعودي 1443 الـ91 تحت شعار «هي لنا دار»، حيث تقوم الهيئة العامة للترفيه بتوحيد الاحتفال باليوم الوطني السعودي 1443، لجميع الجهات الحكومية والخاصة، داخل المملكة وخارجها.

شعار اليوم الوطني السعودي 2021: تحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية

والسبب في إطلاق شعار «هي لنا دار» على اليوم الوطني السعودي 1443 وذلك لتحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية داخل المملكة وخارجها، ولعل أول ما يلفت الانتباه في هذه الهوية الجديدة شعارها، فعبارة «هي لنا دار»، جاءت معبّرة ومحملة بشحنة من العواطف بحيث ينظر الإنسان إلى بيته الكبير «الوطن» كما ينظر إلى بيته الصغير «داره»، حسبما ذكرت جريدة الرياض السعودية.

ويعد اليوم الوطني السعودي 1443، واحدًا من أهم الأعياد في المملكة العربية السعودية، حيث يوافق ذكرى يوم توحيد المملكة العربية السعودية وحملها اسمها الحالي، كما أن له العديد من الطقوس التي من بينها، إقامة الاحتفالات والفعاليات في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه يعتبر إجازة رسمية.

يأتي شعار «هي لنا دار»، شاملًا لكل من يعيش على هذه «الأرض المباركة» من سعوديين ومقيمين، فالكل يعترف بفضل هذه الأرض وقيادتها، ولعل أنصع هذه المواقف وآخرها ما صاحب جائحة كورونا حيث تجلت إنسانية القيادة في المملكة العربية السعودية بتوفير لقاح كورونا لكل من يقيم على أرض المملكة حتى من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وهو موقف إنساني لا تراه في الكثير من دول العالم، حسبما أفادت جريدة «الرياض» السعودية.

وحددت المملكة العربية السعودية موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1443، يوم 23 سبتمبر الجاري، الذي يتزامن مع يوم 16 من شهر صفر للعام الهجري 1443.

وتأتي احتفالية اليوم الوطني السعودي مستلهمة من ثقافة الأنسنة التي تنعكس علي خطط ومشاريع المملكة العربية السعودية لتنفيذ رؤية طموحة في 2030، وهي رؤية تحظى باهتمام وتقدير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ويقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.