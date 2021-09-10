حكم صلاة الجمعة في المنزل: جائزة في 4 حالات

شهدت محركات البحث، تساؤلات عديدة حول حكم صلاة الجمعة في المنزل وشروط صحة صلاة الجمعة وأسباب عدم الذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة، وأجاب الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، عن شروط صلاة الجمعة والحالات التي يجوز فيها صلاة الجمعة في المنزل.

حكم صلاة الجمعة في المنزل

وعن موضوع حكم صلاة الجمعة في المنزل استهل الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، كلامه بقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) وفي صلاة الجمعة قال رسول الله صلى الله علية وسلم (الصَّلواتُ الخَمْسُ، والجُمُعةُ إِلى الجُمُعَةِ، كفَّارةٌ لِمَا بَيْنهُنَّ، مَا لَمْ تُغش الكبَائِرُ) وقال صل الله عليه وسلم (من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر طبع الله على قلبه).

شروط صحة صلاة الجمعة

وتابع «الأطرش»، حديثه عن موضوع حكم صلاة الجمعة في المنزل، موضحًا أنَّ من شروط صحة صلاة الجمعة، أنَّه لا يصح أن تؤدى الجمعة في البيت، وبالنسبة للمرأة يجوز أن تصلي الجمعة في بيتها ظهرًا، كما يجوز للرجل أن يصلي الجمعة في المنزل في حالة إذا كان «مريضا أو خائفا أو غير أمن على نفسه أو على ماله أو يخاف من من يقف له على قارعة الطريق».

صلاة الجمعة في المسجد

وواصل رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر حديثه قائلًا: أما اذا كان سليمًا معافا يستطيع الذهاب إلى المسجد، فلا تصح له جمعة إلا في المسجد، وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، ومن يتعلل بأنه غير قادر للذهاب إلى الصلاة ليوم الجمعة، له ما قاله صلي الله علي وسلم (لا تتمارض فتمرض فتموت)، فيوم الجمعة يوم عيد في السماء وعيد في الأرض، ويقول جبريل حينما يؤذن للصلاة (اللهم ما أرجع ثواب هذان للمؤذنين من أمة محمد) ويقول ميكائيل (اللهم أجعل ثواب إمامتي لأئمة المسلمين من أمة محمد) وتقول الملائكة (اللهم ما أجعل ثواب صلاتنا للمصلين من أمة محمد) لأن في يوم الجمعة ينصب منبرًا في البيت المعمور ويؤذن للصلاة جبريل ويصلي إمامًا بالملائة ميكائيل، وتصلي الملائكة، ومن لا يذهب إلى صلاة الجمعة في المسجد وهو قادر محروم من رحمة الله سبحانه وتعالي.