أماكن عرض فيلم «30 مارس» في السينمات

عرضت السينمات المصرية، أول أمس الأربعاء فيلم 30 مارس، ويتتبع الفيلم قصة «علي» الذي هرب من جريمة قتل لا يعرف حتى هل ارتكبها أم لا؟ ما يجعله يبدأ في تجميع الحقائق حول الجريمة مع صديقه المحامي، لكنه يتورط في قضايا أخطر من ذلك.

فريق عمل فيلم 30 مارس

أبطال فيلم 30 مارس هم أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، آية سليم، محمد علي رزق، أسماء أبواليزيد، نيللي كريم، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، صبري فواز، إنجي المقدم، وليد فواز، محمد شاهين، والمخرج أحمد خالد، والفيلم من تأليف حميد المدني.

أماكن عرض فيلم 30 مارس بالسينمات

فيلم 30 مارس يُعرض في سينمات: «صن سيتي، سينما جلاكسي المعادي، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما أركان، سينما جلاكسي المعادي VIP، سينما ديب مول، سينما سي سينما رويال بلازا، سينما كايرو مول، سينما أمير، سينما كوزموس، سينما السراي مول الحدائق، سينما جلاكسي سينبلكس مول العرب، سينما سيتي مول، سينما مدينتي، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز ديلوكس، سينما نايل سيتي، سينما مترو القاهرة، سينما سان ستيفانو مول، سينما مترو الإسكندرية، سينما جالكسي، سينما داندي مول، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما الهرم، سينما الحرية، سينما كايرو فيستفال، سينما داون تاون، سينما جولف سيتي، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما بورتو كايرو».

يُذكر أنَّ مؤدي المهرجانات حودة بندق الذي قدم الأغنية الدعائية للفيلم «طريقي خوف» تعرض مساء أمس لحادث سير على الطريق الدائري أدى إلى انقلاب السيارة، وهو في طريقه لإحياء حفل غنائي، تسببت في حدوث إصابات وجروح وكدمات متفرقة في الجسم إثر الحادث.