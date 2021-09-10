«ظروف قهرية» وحادث مروري.. سوء الحظ يطارد «30 مارس»

حالة من سوء الحظ تطارد صناع فيلم «30 مارس» وذلك منذ الساعات الأولى من طرحه في دور العرض السينمائي، فكانت البداية مع إلغاء العرض الخاص للفيلم، الأربعاء الماضي، بسبب «ظروف قهرية تعرضت لها أسرة المنتج»، وذلك وفقا للبيان الصادر عن الشركة المنتجة في ذلك الوقت.

تفاصيل حادث حودة بندق

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فتعرض مساء أمس، مؤدي المهرجانات حودة بندق الذي قدم الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان «طريقي خوف» لحادث على الطريق الدائري أدى إلى انقلاب السيارة، بعد اختلال عجلة القيادة، حيث كان يستقل السيارة برفقة مدير أعماله أحمد الطحاوي متجها إلى إحياء حفل غنائي.

وتعرض حودة بندق إلى إصابات بالغة بالإضافة إلى جروح وكدمات متفرقة في الجسم، تطلبت نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، ليخرج بعد ذلك بساعات قليلة.

الأغنية الدعائية لفيلم «30 مارس»: «طريقي خوف»

ولم يحقق الفيلم إيرادات مرتفعة، ففي أول أيام بلغت إيراداته 120 ألف جنيه، بينما في اليوم الثاني وصلت إيراداته لـ 172 ألف جنيه، ليكون في المركز السادس في قائمة إيرادات الأفلام المصرية، بإجمالي 292 ألف جنيه حتى الآن، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وتعرض الفيلم لسلسلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا، حيث تم الانتهاء من تصويره منذ عام قررت الشركة المنتجة طرح الفيلم نوفمبر الماضي إلا أن تم تأجيله حتى شهر سبتمبر الجاري.

يضم فيلم «30 مارس» للمخرج أحمد خالد موسى مجموعة كبيرة من الأبطال أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم نيللي كريم.