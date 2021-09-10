رائحة كريهة في شوارع الإسماعيلية.. ومصادر: بسبب تسميد الحدائق

انتشرت رائحة كريهة في شوارع محافظة الإسماعيلية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، بسبب عملية تسميد الأشجار والحدائق، الأمر الذي أزعج سكان المدينة وتسبب في حالة من الضيق، حيث زادت الرائحة الكريهة في الإسماعيلية مع منتصف الليل بشكل كبير، ما دفع الأهالي إلى الشكوى لأحياء المدينة الثلاثة.

مسؤول بالمحليات.. الرائحة سببها تسميد الحدائق

وكشف مصدر مسؤول بمركز ومدينة الإسماعيلية أن سبب الرائحة الكريهة في شوارع المدينة، هو عملية تسميد الحدائق والأشجار الموجودة بشوارع المدينة، لافتًا إلى أن عملية التسميد تتم من خلال وضع مخلفات الحيوانات أسفل الأشجار وفي بعض الأماكن المزروعة بالنجيل الطبيعي وريها بالمياه، وهو ما نتج عنه وجود رائحة كريهة.

وأضاف المصدر أن عملية التسميد تتم بشارع «محمد علي، يمين ويسار ترعة الإسماعيلية، ومنطقة نمرة 6، ومناطق الحدائق»، وقد تصل إلى الطريق الدائري.

مواطنون: الشوارع كانت رائحتها زهور في الماضي

وأوضح هاني عبدالحميد، من سكان الإسماعيلية، أن المدينة في فترة الثمانينيات كانت رائحتها معروفة برائحة الورد والزهور وكانت شوارعها تغسل كل يوم، وتابع: «المحافظة على أرضها ناس ما تعرفهاش والدليل كمية التعليقات الساخرة من الرائحة الكريهة المنتشرة في المدينة».

وأضاف «محمد إبراهيم»، من سكان المدينة، أنه شاهد كميات كبيرة من الأسمدة توضع بمدخل مدينة الإسماعيلية قرب الطريق الدائري أسفل الأشجار وأعلى النجيل المزروع في الجزيرة الوسطى، لافتًا إلى تغذية التربة بالسباخ البلدي مع وجود حركة للرياح تتسبب في انتشار الرائحة في كافة أرجاء المدينة.