أرقام خدمة المواطنين بمحافظة الإسماعيلية
كتب:
عمرو الورواري
03:40 م | الخميس 09 سبتمبر 2021
ديوان محافظة الإسماعيلية
حددت محافظة الإسماعيلية أرقاما للطوارئ وقت الأزمات، أو حال وقوع أي كارثة أو عطل في الخدمات المقدمة بأحياء المحافظة الثلاثة، إضافة إلى المراكز والمدن الكائنة بنطاق المحافظة.
أرقام خدمة المواطنين محافظة الإسماعيلية
ونشرت محافظة الإسماعيلية أرقام أرضية للتواصل معها في أي وقت في مواعيد العمل الرسمية وأرقام طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة متواصلة وهي:
غرفة العمليات وخدمة المواطنين : 3380040/064- 3380041/064
البوابة الالكترونية : 3380048/064.
@البريد الالكتروني للبوابة الالكترونية ismailiaportal@yahoo.com.
أرقام الطوارئ في محافظة الاسماعيلية
غرفة عمليات المحافظة 0643380240 - 0643380241
مركز ومدينة الاسماعيلية 0643360219 - 0643360218
مركز ومدينة التل الكبير0643960017
مركز ومدينة أبوصوير 0643470051
مركز ومدينة القصاصين 0643441870
مركز ومدينة فايد 0643664848
مركز ومدينة القنطرة غرب 0643561555
مركز ومدينة القنطرة شرق 0643750607
حى أول 0643918472
حى ثانى 0643337726
حى ثالث 0643210911
الاسعاف0643227423- 3209571/73 064
الحماية المدنية0643340570 - 0643915967
المرور 064321979
النجدة 122
نجدة الطفل 16000
تلقى شكاوى الطفل3371682
التحكم الاقليمى للكهرباء3205153 064
الطب البيطرى 3923020 064
مديرية التموين 14-3237513 064
السكة الحديد 3912198 064
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى3216310 064 - 0643213309 - 0643216207
إدارة الأزمات 3380040 064
بنك الدم 3359306 064
الغرفة التجارية 3915974 064
الكهرباء 121
التحكم الاقليمى للكهرباء 0643205153
جهاز تشغيل الشباب 0643380041.