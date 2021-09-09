أرقام خدمة المواطنين بمحافظة الإسماعيلية

حددت محافظة الإسماعيلية أرقاما للطوارئ وقت الأزمات، أو حال وقوع أي كارثة أو عطل في الخدمات المقدمة بأحياء المحافظة الثلاثة، إضافة إلى المراكز والمدن الكائنة بنطاق المحافظة.

أرقام خدمة المواطنين محافظة الإسماعيلية

ونشرت محافظة الإسماعيلية أرقام أرضية للتواصل معها في أي وقت في مواعيد العمل الرسمية وأرقام طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة متواصلة وهي:

غرفة العمليات وخدمة المواطنين : 3380040/064- 3380041/064

البوابة الالكترونية : 3380048/064.

@البريد الالكتروني للبوابة الالكترونية ismailiaportal@yahoo.com.

أرقام الطوارئ في محافظة الاسماعيلية

​غرفة عمليات المحافظة ​0643380240 - 0643380241

​مركز ومدينة الاسماعيلية​ 0643360219 - 0643360218​

مركز ومدينة التل الكبير​0643960017​

مركز ومدينة أبوصوير ​0643470051​

مركز ومدينة القصاصين​ 0643441870​

مركز ومدينة فايد​ 0643664848

​مركز ومدينة القنطرة غرب​ 0643561555​

مركز ومدينة القنطرة شرق​ 0643750607​

حى أول ​0643918472​

حى ثانى ​0643337726​

حى ثالث ​0643210911​

الاسعاف​0643227423- 3209571/73 064

​الحماية المدنية​0643340570 - 0643915967

​المرور ​ 064321979

النجدة ​122

​​نجدة الطفل​ 16000

​تلقى شكاوى الطفل​3371682​

التحكم الاقليمى للكهرباء​3205153 064​

الطب البيطرى​ 3923020 064

​مديرية التموين​ 14-3237513 064

​السكة الحديد​ 3912198 064​

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى​3216310 064 - 0643213309 - 0643216207 ​

​ ​إدارة الأزمات​ 3380040 064

​بنك الدم ​3359306 064

​الغرفة التجارية​ 3915974 064

الكهرباء 121

التحكم الاقليمى للكهرباء 0643205153

جهاز تشغيل الشباب 0643380041.