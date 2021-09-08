مصرع شاب صدمته سيارة في الإسماعيلية

لقي شاب في الثلاثينيات من العمر مصرعه، مساء أمس الثلاثاء، بعد أن صدمته سيارة ملاكي قرب قرية «أبو سلطان» التابعة لمركز ومدينة فايد، بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد باصطدام سيارة ملاكي بشاب يقف على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي قرب مركز فايد.

نقل الشاب إلى ثلاجة المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف نقلت الشاب إلى ثلاجة مستشفى فايد المركزي، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على الجثمان لحين انتداب الطبيب الشرعي ومعاينة الجثمان.

وأمرت النيابة العامة بسرعة إنهاء تحريات البحث الجنائي حول الواقعة، فيما تبدأ النيابة التحقيق في الواقعة صباح اليوم الأربعاء لسماع أقوال السائق وشهود العيان.

وقال شهود عيان إن الحادث وقع على طريق السويس بسبب اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة الملاكي، ما أدى إلى اصطدامه بالشاب أثناء وقوفه على الطريق.

الأهالي: نتمنى إنهاء أعمال رصف الطريق

وشكى أهالي الإسماعيلية والمقيمون بمركز فايد من عدم انتهاء أعمال الرصف في طريق الإسماعيلية السويس، رغم البدء فيها منذ أكثر من 3 أعوام.

وقال محمد إسماعيل، أحد الأهالي، إنه رغم وجود أعمال صيانة بالطريق إلا أن بعض السيارات تسير بسرعة كبيرة، ما يؤدي إلى وقوع حوادث.

وطالب الأهالي بضرورة تدخل الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، لإنهاء عمليات صيانة الطريق في أسرع وقت للحفاظ على الأرواح.