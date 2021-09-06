أبواب الخير.. وصول أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى الإسماعيلية

قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الاسماعيلية، إن توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة «أبواب الخير» يتم وفق ضوابط محددة، لضمان وصولها إلى مستحقيها.

وأضاف محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي ظهر اليوم، عقب استقبال القافلة، إنه سيتم استلام هذه المساعدات بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي، ثم توزيعها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية على المستحقين بمختلف مراكز المحافظة، مشدداً على مراعاة عدم التزاحم أو التكدس خلال توزيع المساعدات، وتطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

وصول أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلي الإسماعيلية

وأضاف «بشارة»، إنه تم وصول أكبر قافلة مساعدات إنسانية للأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة «أبواب الخير»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ورعاية 5 ملايين مواطن بمناسبة اليوم العالمي لعمل الخير.

وتابع محافظ الإسماعيلية وصول 9 سيارات نقل ضخمة محمل بها 18 ألف كرتونة مواد غذائية جافة تزن الواحدة 11 كيلو جرام.

محافظ الإسماعيلية: صندوق «تحيا مصر» له دور خدمي كبير

وأوضح محافظ الاسماعيلية، أن صندوق تحيا مصر له دور خدمي كبير وأضاف قائلاً: «ليس فقط في دعم الأسر الأولى بالرعاية، ولكن أيضا يسهم في إظهار قيم ومثل التعاطف والشعور بالآخرين لدي أطفالنا وشبابنا في البيوت والمدارس».

ولفت محافظ الإسماعيلية إلى أن القيم الإنسانية هي جوهر العمل الخيري، مثمناً جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطلاق فعاليات قافلة العمل الخيري الأكبر من نوعها خلال هذا العام، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.

ونوه إلى أن العمل الخيري يهدف إلى تعزيز دور القيم الدينية والأخلاق الحميدة في النهوض بالمجتمعات، من خلال ما تقدمه المنظمات والمؤسسات التطوعية من برامج ثقافية وخدمية لإصلاح ومعالجة مشكلات الأسرة والمجتمع.

وشهدت فعاليات قافلة المساعدات الغذائية مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة بالمبادرة.