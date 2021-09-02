الحماية المدنية تسيطر على واقعة كسر ماسورة غاز بالعمرانية: بدون خسائر

تمكنت الحماية المدينة من السيطرة على حادث كسر ماسورة غاز بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، عن طريق الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الواقعة فور تلقي بلاغ من غرفة علميات شرطة النجدة.

السيطرة على كسر ماسورة غاز في العمرانية

وأكدت الحماية المدنية أنه تم السيطرة على كسر الماسورة قبل نشوب حريق، بعد أن أسرع أحد الأهالي وقام بإبلاغ قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث تحت إشراف اللواء جابر بها مدير الحماية المدنية بالجيزة.

غلق الغاز لإصلاح الماسورة

وتتواجد ماسورة الغاز المكسورة في حارة عمار عراقي المتفرعة من شارع حسين إسماعيل بالعمرانية الغربية، واطمئن الأهالي بعد السيطرة على الحادث دون سقوط ضحايا بعد إصابتهم بحالة من الخوف الشديد، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة بالإضافة إلى غلق محبس الغاز المغذي لتلك المنطقة لحين يتم الانتهاء من عملية إصلاح الكسر، بالإضافة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة وكشف ملابساتها.

الحماية المدنية تحذر الأهالي من الإهمال

وتحذر الحماية المدنية من تهاون الأهالي مع مثل هذه الحوادث، والالتزام بكافة سبل الأمان والتأكد من سلامة وصلات الغاز وعدم استخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز والأفضل استبداله بالصابون، لتجنب الحرائق التي قد تتسبب في خسائرة بشرية.

كما نصحت باستخدام نظام للأمان داخل كل عقار من خلال تركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان داخل المبني ووضع إرشادات لتحقيق السلامة الأمنية للحد من وقوع حرائق، بجانب تركيب الإنذار الأوتوماتيك أو التلقائي داخل المبني وفي الأماكن والقاعات لتجنب الخسائر.