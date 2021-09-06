أمن الدقهلية: عاطل وراء سرقة استبن إطارات سيارات نظافة المحافظة

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، لغز اختفاء سرقة 5 إطارات كاوتشوك «إستبن» خاصة بسيارات مشروع النظافة والمتوقفين ضمن 19 سيارة أمام مبني يوان عام محافظة الدقهلية بشارع الجيش بالمنصورة، وتبين أن ورائها عاطل من محافظة الإسكندرية، تم القبض عليه وبحوزته بندقية خرطوش وأرشد عن المسروقات التي باعها لصاحب محل كاوتشوك بمحافظة الغربية سيئ النية، حيث يعلم أنها مسروقة، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ورود بلاغ بسرقة إطارات سيارات محافظة الدقهلية الجديدة

وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة، من خالد جلال، 52 سنة، مدير إدارة المركبات والصيانة بديوان عام المحافظة، باكتشافه سرقة عدد 5 إطارات «كاوتشوك - استين»، خاصة بسيارات تابعة لمشروع النظافة والمتوقفين ضمن عدد 19 سيارة أمام مبنى ديوان عام المحافظة بشارع الجيش، دائرة القسم، وذلك من الدفعة الأولى التي تسلمتها المحافظة يوم 11 أغسطس الماضي، من سيارات ومعدات تحسين البيئة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة بإجمالي 27 سيارة حمولة 5 أطنان، وتم سرقة الإطارات أثناء تواجدها أمام ديوان عام المحافظة.

فريق البحث يتوصل لسارق إطارات سيارات النظافة في الدقهلية

ولأهمية الواقعة تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، ودلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «أحمد محمد عبدالوهاب» 30 سنة، عاطل ومقيم في شارع سليمان الفارسي - المتفرع من شارع جمال عبد الناصر دائرة قسم المنتزه ثان – بمحافظة الإسكندرية، والسابق اتهامه في عدد 6 قضايا «سلاح بدون ترخيص - سرقة وسائل نقل» مستخدما السيارة رقم «س س ر 8432 - ماركة نيسان صني» مستأجرة من الإسكندرية.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة ضبط المذكور والسيارة وبحوزته سلاح ناري عبارة عن «بندقية خرطوش عيار 12 مم تركي الصنع وعدد 6 طلقات من ذات العيار»، وبمواجهته أقر بقيامه بارتكاب الواقعة وحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، وإرشاده عن المسروقات لدى مشتريها منه المدعو «مجدي عبدالغني خضر» 32 سنة، صاحب محال كاوتشوك بعزبة الدكتور بزفتى بمحافظة الغربية، ومقيم بدائرة زفتى بمحافظة الغربية، وتم ضبطه وكذا عدد 5 فرد كاوتشوك بالجنوط الخاصة بها «سيئ النية ويعلم أنها من متحصلات جرائم سرقة».

تحرر عن ذلك المحضر 8560 لسنة 2021 جنح قسم ثان المنصورة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد القانوني، وإرسال حرز السلاح الناري والذخائر لقسم الأدلة الجنائية لفحصهم.