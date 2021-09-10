حقيقة تأجيل الدراسة 2021 في مصر

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن أنه لا يوجد أي نية لتأجيل الدراسة 2021 في مصر، لأنه من الصعب تأجيل العام الدراسي الجديد، بسبب متحور «دلتا بلس»، مؤكدا أن الوزارة اضطرت إلى تسيير الدراسة خلال العامين الماضيين، بنظام «الأون لاين» وذلك بسبب الظروف التي كان يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، وخوفًا على الطلاب من انتشار الفيروس.

وأضاف المصدر أن وزارة التربية والتعليم نجحت في تسيير العامين الدراسيين في ظل ظهور الجائحة، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تعقيم المدارس بصورة دورية، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد 2021.. الدراسة في موعدها

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الدراسة 2021 سوف تنطلق في المدارس الدولية يوم الأحد المقبل الموافق 12 سبتمبر الجاري، وبالنسبة للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة ومدارس اللغات سوف تنطلق في 9 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنه تتردد هذه الشائعات حول تأجيل الدراسة في نفس التوقيت من كل عام، وذلك عبر صفحات السوشيال الميديا وبين جروبات أولياء الأمور.

تطعيم المعلمين إحدى أولويات الحكومة

وأوضح المصدر أنه خلال الفترة المقبل سوف يتم تطعيم عدد كبير من المعلمين وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021، ومع بداية الدراسة ستكون وزارة الصحة والسكان قد طعمت جميع المعلمين على مستوى الجمهورية بلقاح كورونا تنفيذًا لتوجيهات الحكومة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، لوضع السيناريوهات المحتملة، لبدء العام الدراسي الجديد دون مشكلات.

وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة دور ثان تسير بشكل منضبط ودون أزمات.