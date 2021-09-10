من البيت.. تعرف على خطوات إضافة الزوجة للبطاقة التموينية إلكترونيا

تعد البطاقة التموينية من أهم الأشياء التي يحرص المواطنون على استخراجها، كما يحرصون أيضا على إضافة الأشخاص المستحقين لها مثل المواليد، حتى تستطيع الأسرة صرف حصصها التموينية كاملة والتي تحتوي على سلع تساعد الأسرة لقضاء الشهر، وعندما يتزوج الشاب يقوم بفصل نفسه من بطاقة الأسرة حتى يستطيع إصدار بطاقة جديدة، وحين إصدارها يحرص على إضافة الزوجة لها.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات إضافة الزوجة للبطاقة التموينية، وفق موقع «دعم مصر» التابع لوزارة التموين، كالتالي:

خطوات إضافة الزوجة لبطاقة التموين

- يقوم الراغب في إضافة الزوجة للبطاقة التموينية بالدخول على موقع «دعم مصر» من هنا.

- ثم يقوم بوضع السهم على الأيقونة الخاصة بالخدمات التموينية للمواطنين، ثم يقوم بعد ذلك بالضغط على «إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا».

- وستظهر أمام المواطن رسالة تحذيرية لها تفيد بـ «بأنه في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف تلغى البطاقة نهائيا، بالإضافة إلى التعرض للمسائلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية».

- يقوم المواطن بالضغط على «موافق» للإفادة بالموافقة على الرسالة التحذيرية.

- ثم يقوم الراغب في إضافة الزوجة للبطاقة التموينية بإدخال رقم البطاقة التموينية في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم بعد ذلك تطرح عليه عدة أسئلة منها الأسئلة الخاصة ببيانات البطاقة التموينية، مثل «اسم صاحب البطاقة، الرقم القومي، عدد المستفيدين من البطاقة التموينية».

- ثم بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال بيانات الزوجة التي يرغب في إضافتها للبطاقة التموينية.

- ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل البيانات الخاصة بزوجته في البطاقة التموينينة حتى يتم إضافتها.

- وبعد أن يتم التسجيل يتنظر مقدم الطلب إضافة زوجته على البطاقة التموينية حسب الطلب الذي قام بتقديمه إلكترونيا ومن خلال موقع «دعم مصر»