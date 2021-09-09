خطوات تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

أعلن موقع دعم مصر، خطوات تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين، مشترطا أن يكون رقم الهاتف مسجلًا باسم طالب الخدمة في إحدى شركات الاتصالات منذ 3 شهور على الأقل، وقبل طلب الخدمة الحكومية من الموقع.

خطوات تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين.. شرط أن تكون بطاقة التموين نشطة

وأكد موقع دعم مصر، أنه لابد عند تنفيذ خطوات تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين، أن يتم التأكد من أن تكون البطاقة التموينية مفعلة ونشطة على قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة الدعم التمويني.

خطوات تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين

الخطوة الأولى: الدخول على موقع دعم مصر من هنــا.

الخطوة الثانية: كتابة كافة البيانات المطلوبة هي:

ـ الرقم القومي.

ـ رقم البطاقة التموينية.

ـ رقم التليفون المحمول من خلال الضغط على أيقونة سجل موبايلك.

الخطوة الثالثة: بعد إضافة البيانات قم بالضغط على كلمة حفظ رقم المحمول، وعندها يتم تسجيل رقم الهاتف.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة أن يحتفظ صاحب البطاقة التموينية على رقم الهاتف المحمول، حيث أنه لا يمكن إنشاء حساب أخر على موقع دعم مصر لنفس صاحب البطاقة إذا تم ضياع رقم الهاتف الأول الذي تم إنشاء حساب من خلاله.

كما اشترطت الوزارة أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين، ولابد أن يكون مسجلا باسمه لدى إحدى شركات المحمول.

شرط الموافقة على الرسالة التحذيرية

ويلزم موقع دعم مصر، المواطن عند إتمام خطوات تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين، أن يقوم بالموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر إلكترونيا عند إدخال البيانات وطلب الخدمة التموينية المراد تنفيذها.

كما يلزم المواطن عند إتمام خطوات تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين، أن يقوم بالموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر إلكترونيا عند إدخال البيانات وطلب الخدمة التموينية المراد تنفيذها.