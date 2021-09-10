عميد طب المنيا: التقدم التكنولوجي في طب الأطفال يقلل الوفيات

قال الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب بالمنيا، إن المؤتمر السنوي الثامن «معًا نُشكل المستقبل لتقديم الأفضل في مجال طب الأطفال وحديثي الولادة»، يسعى إلي تقديم العديد من التوصيات التي من شأنها تحقيق الاستفادة القصوى في مجال طب الأطفال وحديثي الولادة، ويدعو إلي ضرورة الاستفادة من التقدم التكنولوجي في تعزيز التواصل ونقل المهارات وتبادل الخبرات بين الأطباء والخبراء في مجال طب الأطفال وحديثي الولادة من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية والصحية علي المستوي القومي والإقليمي والدولي.

تحسين مستوى التخاطب والتواصل بين أفراد الفريق الطبي

وأضاف في تصريح صحفي، أن المؤتمر يهدف إلى تحسين مستوى التخاطب والتواصل الطبي بين أفراد الفريق الطبي لتقليل معاناة المريض وإيصال الرسائل الصحية السليمة من قبل الكادر الطبي، والتشخيص المبكر لأمراض الطفولة المتعددة، وذلك للتقليل من المضاعفات المرضية المزمنة وتقليل الوفيات والتقليل من إجراء التحاليل الطبية والإشاعات التشخيصية غير الأساسية، وذلك لتخفيف التكاليف المالية على كاهل المريض وترشيد النفقات غير الضرورية.

وعقد قسم طب الأطفال بكلية طب جامعة المنيا، مؤتمره السنوي الثامن برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور رأفت محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام الدين شوقي عميد كلية الطب، والمقرر انعقاده على مدار ثلاثة أيام من 9 – 11 سبتمبر الجاري، بهدف تقديم كل ما هو جديد في مجال طب الأطفال وحديثي الولادة، بما ينعكس على الارتقاء بالمستوى العلمي لأطباء الأطفال وتحسين كفاءه الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية وبالقطاع الطبي بمحافظة المنيا.

يُحاضر بالمؤتمر، 4 محاضرين دوليين من دول مختلفة عن بُعد، وأكثر من 25 خبيرًا بطب الأطفال من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية، و15 أستاذًا بقسم طب الأطفال جامعة المنيا، ووكلاء كلية الطب: «الدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بليغ حمدي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيهاب رفعت وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب».

وأكد الدكتور محمد عبدالمعبود رئيس قسم طب الأطفال ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يطالب أيضاً بتعزيز الدور الوقائي للتطعيمات الأساسية للطفل، وعدم الالتفات إلى ما يشوبها من معلومات مغلوطة في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز أهمية دور التمريض في المجتمع، ودور الممرضة تحديداً كجزء أساسي في العناية بصحة الطفل، وعقد دورات تدريبية في إطار التعليم الطبي المستمر لإكساب شباب الأطباء المهارات الإكلينيكية اللازمة لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للأطفال.

وأكد رئيس الجامعة إن فعاليات المؤتمر تُساهم في رفع مهارة أطباء جامعة المنيا، لتقديم خدمات طبية أفضل لمواطني الصعيد، موضحًا أن المؤتمر يساهم خلال فعالياته في فتح آفاق جديدة بين الجامعات والمؤسسات البحثية داخل وخارج مصر، للاستفادة من خبرات أساتذة طب الأطفال وحديثي الولادة حول العالم، إلى جانب النهوض بالمستوى الطبي من خلال فتح سُبل للنقاش وتبادل الخبرات للمُساهمة في حل المشكلات الصحية، وتقديم حلول للمعوقات التي تواجه الخدمات الطبية، والتعرف على الطرق الحديثة في علاج الأمراض المُزمنة والمستعصية حول العالم.