أستاذ طب أطفال تحذر من سلالة «دلتا»: حديثي الولادة لم يسلموا منها

حذرت الدكتورة لمياء محسن، أستاذ طب الأطفال بطب قصر العيني، من سلالة دلتا من وباء كورونا، موضحة أنها تصيب الأطفال بمختلف أعمارهم وليس فئة عمرية معينة منهم، كاشفة في الوقت ذاته أن الأطفال الذين يخرجون في تجمعات ويختلطون بمجموعة كبيرة من البشر يكونون أكثر عرضة للإصابة بتلك السلالة، التي وصفتها بأنها أسرع انتشارا من السلالات المتحورة السابقة التي ظهرت منذ أن عرف العالم فيروس كورونا.

لمياء محسن: قدرة سلالة «دلتا» على الانتشار أكثر من كل متحورات كورونا

وأضافت «لمياء»، خلال استضافتها اليوم الثلاثاء، ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، أن سلالة دلتا أسرع انتشارا بين كل الفئات العمرية مقارنة بمعدل انتشار السلالات السابقة من فيروس كورونا.

وتابعت أستاذ طب الأطفال: «حتى حديث الولادة لا يسلم من هذه السلالة، عشان كدا فيه علامات كدا دايما بقول عليها للأمهات لو ظهرت على أطفالهم لازم يكشفوا عليهم بسرعة».

لمياء محسن: في حالة انخفاض أو ارتفاع درجة حرارة حديث الولادة يجب زيارة أقرب طبيب

وأوضحت أن من بين تلك العلامات ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الطفل، بالإضافة إلى تغير لون بشرة الطفل إلى الأزرق أو الأصفر، منبهة أن تلك العلامات تمثل خطورة على صحة الطفل حديث الولادة، وعلى أسرته أن تذهب به إلى أقرب طبيب ليعرفوا أسباب حدوث هذه العلامات، كاشفة أن الطفل قد لا يكون مصابا بكورونا حينها، لكن يجب أن نعرف أسباب تلك العلامات لأننا في زمن أوبئة.

أستاذ طب أطفال: يجب على الأمهات الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعليمها للأطفال

وحول نصائحها للأمهات خلال الفترة القادمة التي ستشهد عودة المدارس من جديد، أشارت أستاذ طب الأطفال إلى أنه يجب على الأمهات أن يلتزمن بالإجراءات الإحترازية، كما يجب أن يعلمن أبناءهن الالتزام بتلك الإجراءات الوقائية.