رسميًا.. بدء الدراسة في كلية الطب بجامعة دمياط بداية من العام المقبل

أعلن الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار وزاري ببدء الدراسة في كلية الطب البشري بالجامعة، اعتباراً من العام الدراسي الجديد 2021/ 2022، ودخول الكلية التنسيق عن طريق التحويلات.

وفى هذا الصدد، تقدم رئيس جامعة دمياط بأطيب الأمنيات لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم ولكل أهالي محافظة دمياط وللمنتسبين للجامعة، كما تقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا الملف، خاصةً فريق العمل الذي شارك معه منذ 28 سبتمبر 2017، ليبدأ الترويج للكلية مجتمعياً، لكسب الدعم المجتمعي في نوفمبر 2017، من خلال ماراثون لتدشين البداية، من أمام حرم الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى العمل المنظم والشاق بهذا الملف مازال مستمراً إلى الآن، ما بين لوائح وبرامج دراسية وإنشاءات وتجهيزات على أعلى مستوى عالمي، لمبنى الكلية والمعامل، التي تفتخر جامعة دمياط بأنها على أعلى مستوى معياري دولياً، كما أشادت بها اللجان المتتابعة التي كانت تزور الجامعة من آن لآخر، لمتابعة تلك التجهيزات، لافتاً إلى أن تلك اللجان رفيعة المستوى، وتمثل أعلى قمة هرم الرعاية الطبية في مصر.

كما وجه «دعدور» الشكر للدكتور إسماعيل طه عبد الحميد، محافظ دمياط السابق، وإلى رجال هيئة الرقابة الإدارية، لمتابعتهم الملف ودعمه في كل مراحله، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الذي لعب دوراً تاريخياً في الوقوف إلى جانب جامعة دمياط، والذي أحيا اتفاقية أبرمها من قبل الدكتور رمضان الطنطاوي، رئيس الجامعة السابق، ضمن جهود بذلها من قبل، في محاولة لإنشاء كلية للطب.

رئيس الجامعة: زيادة 10 آلاف طالب بعد فتح 6 كليات جديدة

وأكد رئيس جامعة دمياط زيادة أعداد الطلاب فى الأربع سنوات الماضية، بمقدار 10 آلاف طالب، نتيجة فتح 6 كليات جديدة، استوعبت هؤلاء الطلاب من أبناء محافظة دمياط.

وتبلغ أقل تكلفة لأي طالب يغترب عن أهله للدراسة الجامعية خارج محافظة دمياط، حوالي 10 آلاف جنيه في العام الواحد، وهذا يعني توفير مائة مليون جنيه سنوياً لأهالي محافظة دمياط، ليستفيدوا منها في أوجه أخرى للنفقات الأسرية.