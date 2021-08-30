مستشفى عين شمس: دلتا يصيب الأطفال بشكل أكبر من السابق

قال الدكتور أيمن ثروت مدير وحدة الرعاية المركزية بمستشفى عين شمس، إن خطورة متحور كورونا «دلتا بلس» تكمن في سرعة الانتشار وليس شدة المرض نفسه، مشيرًا إلى أن سرعة الانتشار يترتب عليها زيادة عدد الحالات المصابة وزيادة عدد الحالات الخطيرة: «الدولة عملت اللي عليها في توفير لقاحات كورونا، وفي أسابيع بسيطة ستلقح مصر 40 مليون مواطن، ما يؤدي إلى إراحة الأطباء بشكل كبير».

بروتوكول كورونا شهد بعض التغييرات

وأضاف «ثروت» خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، من تقديم الإعلامية جاسمين طه زكي، أن بروتوكول كورونا شهد بعض التغييرات، وبالتالي فإن البروتوكول الجديد قريب جدًا من البروتوكولات السابقة، مشيرًا إلى أن متحور «دلتا» يصيب الأطفال بنسبة أكبر مما كان يحدث من قبل مع ظهور الأعراض، كما أنه يصيب جميع الأعمار.

وتابع مدير وحدة الرعاية المركزية بمستشفى عين شمس: «فيروس كورونا ما زال كما هو وشهد تغيرا على مستوى معدل الانتشار، ومن ثم فإن اللقاحات تمنح الجسم مناعة قوية جدا ضد الفيروس والمتحورات، وبالتالي يجب زيادة أعداد الحاصلين على التطعيم».

وأوضح: «أمريكا وأوروبا ودول العالم المتقدم لديها إصابات كثيرة جدا لكن الوفيات أصبحت أقل بسبب الحصول على لقاحات كورونا، فالتطعيم لا يمنع الإصابة، وعندما يصاب الجسم الذي حصل عليه فإن الأعراض تكون أقل».

وفي وقت سابق، قال الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب جامعة المنصورة السابق، إنَّ الكليتين والجهاز التنفسي من أكثر الأعضاء في الجسم التي تتأثر جراء العدوى بفيروس كورونا «دلتا بلس» حيث تعتبر الكلى نقطة تجمع لعدد من الإنزيمات بمختلف أعضاء الجسم، مشيرًا إلى أن وصول متحوّر دلتا بلس للكلى يؤثر على وظائفها التي تقوم بها في الجسم.