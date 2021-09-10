موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر.. متاح 24 ساعة

يبحث الكثير من المواطنين عن موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان عن توفير اللقاحات بمراكز التطعيم بالمحافظات بصورة مجانية، وذلك تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا وتجنب المضاعفات المصاحبة عند الإصابة، ويتساءل المواطنين عن خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة والتسجيل للحصول على طلب اللقاح.

وترصد «الوطن» في الخطوات التالية كيفية الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي، عن خطوات الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على طلب لقاح كورونا، مع توضيح كل الخطوات التي يجب اتباعها عند التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

خطوات الدخول موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على أيقونة «التسجيل لطلب اللقاح».

- الدخول على صفحة البيانات الأساسية.

- كتابة البيانات الأساسية المطلوبة وفقا للأماكن المحددة.

- كتابة الاسم رباعي كما هو موضح ببطاقة الرقم الرقمي، كتابة الرقم القومي أو رقم الجواز، كتابة تاريخ الميلاد، كتابة المحافظة والمكان الذى ترغب في الحصول على اللقاح عليه، كتابة الوظيفة.

- إذا كنت تعاني من مرض مزمن اضغط على «نعم».

- إرفاق صورة من الشهادات والتقارير التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة رمز التأكّيد الذي تمّ إرساله على رقم المحمول.

- الاحتفاظ بطلب الحصول على اللقاح المكون من 20 رقمًا للاحتفاظ به للاستعلام بموعد الحصول على اللقاح.

«الصحة» تحذر من الانسياق وراء الصفحات للحصول على اللقاح دون التسجيل على موقع الوزارة

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنَّ الطريقة الوحيدة للحصول على اللقاح من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، والحصول على طلب لتسجيل اللقاح من خلال رسالة نصية عقب الانتهاء من التسجيل، محذرة من الانسياق وراء الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التى روجت لتوفير لقاحات كورونا فى أماكن غير التي خصصتها وزارة الصحة والسكان.